Cassettiera e multipresa FlexiSpot: due utili accessori per la tua scrivania

Continua il nostro viaggio alla scoperta dei prodotti di FlexiSpot e dopo le recensioni delle scrivanie regolabili elettricamente in altezza E7 ed E8, analizziamo oggi due utili accessori: una cassettiera in metallo ed una ciabatta-multipresa.

Mobile Cassettiera - Schedario CB2

Iniziamo dalla Cassettiera - Schedario Flexipsot CB2. Un mobile dal design curato, completamente realizzato in metallo, disponibile in bianco o nero. Accessorio con tre cassetti (2 piccoli e 1 grande) in grado di scorrere completamente verso l’esterno e dotati di un’unica serratura.

Nel primo cassetto è presente uno scomparto rimovibile per contenere piccoli oggetti di cancelleria. In basso troviamo il cassetto più capiente suddivisibile in due diversi scomparti, grazie ad un divisorio rimovibile, e dotato di una piccola ruota sul lato inferiore per la massima stabilità quando completamente aperto. Quattro ruote girevoli, purtroppo senza freno, consentono, inoltre, di spostare facilmente il mobile.

Accessorio con dimensioni pari 40 cm (lunghezza) x 50 cm (larghezza) x 60 cm (altezza) e peso di 65 Kg, spedito completamente assemblato in una robusta confezione. Mobile dalla buona qualità costruttiva e dall’elevata capacità (20-30 kg per ogni singolo cassetto). I cassetti sono dotati di guide silenziose, che consentono un movimento facile e fluido. Peccato per la verniciatura nera che tende a trattenere le impronte dell’utente.

La cassettiera FlexiSpot CB2 è acquistabile sul sito dell’azienda a 199 euro.

Multipresa PS09

Proseguiamo con la multipresa PS09, una ciabatta da agganciare a qualsiasi scrivania tramite due supporti a “L” regolabili.

Accessorio dotato di tre prese Schuko e due USB: una USB-A ed una USB-C (5V-3A, 15 W totali, con led). Prodotto dal design moderno, con una buona qualità costruttiva, realizzato in plastica, con finiture in metallo e disponibile in bianco o nero.

Ciabatta dotata di cavo da 1,79m, con presa Schuko e dimensioni pari a 243 x 111 x 49 mm. Accessorio facilissimo da montare su qualsiasi scrivania. Peccato per l’assenza di una protezione in gomma sul sistema di aggancio che potrebbe danneggiare le scrivanie più delicate.

La Multipresa FlexiSpot PS09 è acquistabile sul sito dell’azienda a 69 euro. Sito che ospita anche numerosi prodotti in offerta.

