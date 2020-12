Femometer Vinca, il termometro per misurare la temperatura basale, in offerta su Amazon

Un termometro basale per l'ovulazione di ottima qualità, facile da usare e con un'utilissima app integrata per iOS e Android

La temperatura basale è la temperatura del corpo umano al momento del risveglio, prima di cominciare qualunque tipo di attività, e calcolare le sue variazione è uno modo utile ed economico per valutare l'andamento del ciclo, per capire quando avviene l'ovulazione e per individuare, di conseguenza, il periodo fertile (i due o tre giorni immediatamente precedenti e il giorno stesso dell'ovulazione sono i più fertili). Infatti, la temperatura basale varia in relazione alla quantità di progesterone in circolo, e quindi a seconda della fase del ciclo: nella fase follicolare il progesterone è quasi assente e la temperatura basale è più bassa, mentre nella fase luteale, quando il progesterone aumenta, la temperatura basale è più alta rispetto alla fase precedente.

La temperatura basale dovrebbe essere misurata sempre alla stessa ora, ma soprattutto dopo almeno 4-5 ore di sonno ininterrotto e sempre prima di iniziare qualunque tipo di attività, anche solo parlare, perché potrebbe modificare la temperatura e falsare il rilievo.

Femometer Vinca è un termometro basale che misura e analizza in modo intelligente la temperatura basale corporea (BBT) per calcolare il periodo fertile. Molto più comodo e preciso di un comune termometro, ha un'accuratezza di ± 0,01°C e, grazie alla tecnologia all'avanguardia, riesce a misurare anche le più piccole variazioni nella temperatura corporea e tradurle in dati interpretabili.

La caratteristica principale che rende Fermometer Vinca un ottimo strumento per misurare la temperatura basale e, soprattutto, calcolare i giorni dell'ovulazione è l'applicazione per smartphone integrata (compatibile con dispositivi Apple iPhone 5+ e iOS 8.0+ e dispositivi Android: con sistema 4.3+ e Bluetooth 4.0). Infatti, i dati delle misurazioni vengono trasmessi automaticamente via Bluetooth dal termometro all’app, che genera curve BBT (della temperatura corporea basale) riportandole sotto forma di grafico ed analizza le mestruazioni, l’ovulazione e le fasi fertili in maniera intelligente. La trasmissione automatica dei dati elimina completamente la possibilità di errori causati dalla registrazione manuale e l'applicazione ti permette anche di inserire altri dettagli personali, come peso, spotting, sintomi, rapporti, sonno e tanto altro.

Leggero, comodo, preciso e facile da usare, Femometer Vinca si caratterizza anche per il design femminile e colorato che ricorda un rossetto, appositamente pensato per renderlo il più discreto possibile; si accende e si spegne automaticamente togliendo il cappuccio e misura la temperatura basale in circa 60 secondi. Inoltre, è munito di una sveglia dal volume regolabile, può memorizzare fino a 300 gruppi di dati di temperatura, che possono essere sincronizzati con l'app in qualsiasi momento, ed è coperto da 1 anno di garanzia.

Pro:

molto facile ed intuitivo nell'utilizzo,

app comoda e semplice da usare,

accurato,

nessun rischio di errori nel registrare le misurazioni.

Contro:

la batteria si esaurisce abbastanza presto ma nella confezione ce n'è una di ricambio,

non si può vedere la temperatura dal termometro ma solo tramite app.

Scoprilo in offerta su Amazon.it a 28,04€