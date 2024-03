Festa del papà: le idee regalo di Nilox e Celly per appassionati di musica e amanti dell'avventura

Manca sempre meno all'arrivo della festa del papà (19 marzo), e per aiutare gli italiani nella scelta del regalo capace di stupire davvero il proprio padre, Nilox e Celly propongono vari prodotti adatti a papà “smart”, appassionati di musica e amanti dell'avventura. Regali che uniscono innovazione e praticità, perfetti per accontentare tutti i gusti.

4Kubic

Dotata di doppio schermo a colori, la Nilox 4Kubic è in grado di registrare video in 4K-30fps e scattare foto a 20 megapixel per immortalare i momenti più belli delle proprie avventure all’aria aperta. Questa action cam vanta un microfono wireless senza filo che permette di realizzare video con alta qualità audio anche in ambienti rumorosi fino a una distanza di 15 metri, mentre il case impermeabile in dotazione è perfetto per registrare il mondo subacqueo fino a 30 metri di profondità.

C3 Cargo Long

Che si tratti dell’attrezzatura per il campeggio, della spesa di una settimana o del trasporto dei bambini o di utensili, qualsiasi cosa trova posto sulla C3 Cargo Long. La nuova e-bike cargo di Nilox è pensata per la famiglia, ma si presta perfettamente ad ogni genere di carico, poiché può trasportare fino a un peso totale omologato massimo di 180 kg. Grazie ai pneumatici differenziati Kenda (27” all’anteriore e 20” al posteriore), che consentono una maggiore stabilità e facilità di carico, e al telaio in alluminio con forcella in carbonio, la C3 si aggiudica un posto tra le e-bike cargo di grandi dimensioni più leggere in assoluto: pesa infatti solo 24 Kg. A questo si aggiunge l'avanzata batteria removibile al litio da 36V 10 Ah, completamente carica in sole 4/5 ore, che consente fino a 50 km di autonomia e una velocità massima di 25 km/h. Ricordiamo anche il cambio Shimano a 8 velocità, il motore posteriore Bafang da 250 W e i freni a disco idraulici.

Auricolari a filo con connettore USB-C

Concludiamo la nostra rassegna con gli auricolari Celly utilizzabili con la maggior parte dei device dotati di porta USB-C. Auricolari a filo con tappi a goccia che si adattano perfettamente all'orecchio. Ricordiamo anche il telecomando, con microfono incorporato, tasto di risposta e controllo del volume, che consente di gestire la musica e le chiamate direttamente dagli auricolari, senza utilizzare lo smartphone.

