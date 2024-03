Festa del papà: ecco quali sono i regali più ricercati

E’ in arrivo il giorno dedicato ai papà! San Giuseppe è una ricorrenza molto celebrata nel nostro Paese. Lo conferma anche idealo che, in base ai dati del 2023, ha riscontrato con l’avvicinarsi del 19 marzo una crescita dell’interesse verso i possibili regali pari al +11%.



I dati raccolti dalla piattaforma svelano anche un cambiamento nelle preferenze d’acquisto degli italiani, delineando le ultime tendenze in voga. Non solo i soliti regali beauty, ma spazio a doni più personalizzati, in linea con le proprie passioni: le ricerche assegnano il primo posto al “papà outdoor” seguito da quello appassionato di “fitness”.

Tra giardinaggio e arredo outdoor: una Festa all’aria aperta

Dall’analisi di idealo emerge chiaramente che dal 1° al 19 marzo 2023, le intenzioni di acquisto relative a prodotti per il giardinaggio, che ben si prestano per un papà col pollice verde, sono in aumento rispetto allo stesso periodo del 2022. Un trend in crescita nell’ultimo anno che trova conferma anche nei dati raccolti dal portale a ridosso della ricorrenza, dove si registra un boom di interesse per le attrezzature da giardino: +115% per i tagliaerba, a cui si aggiungono decespugliatori (+50%) e barbecue (+31%). Si delinea, quindi, l’identikit di un papà sempre più dedito al giardino e a vivere gli spazi aperti, che vede la categoria “Arredamento & Giardino” tra le preferite dai nostri connazionali quando si tratta di sorprendere con un regalo pratico e funzionale.

Universo fitness: i cadeaux più ricercati per il papà che non si ferma mai

Di tendenza non solo le attività all’aria aperta ma, più in generale, il mondo “active”. A marzo 2023, rispetto alle settimane precedenti la ricorrenza, idealo ha riscontrato un incremento delle intenzioni di acquisto per maglie da ciclismo (+63%) e più in generale abbigliamento fitness - indumenti (+15%), scarpe da ginnastica (+22%), occhiali sportivi (+14%), senza dimenticare un +22% di interesse per le cyclette.

Per andare sul sicuro: i passe-partout che non deludono mai

Non solo sorprese, a volte il regalo più apprezzato è quello “di sempre”. Ecco che al fianco dei nuovi trend si confermano anche alcuni grandi evergreen, più in linea con le tradizioni. Con l’avvicinarsi del 19 marzo cresce infatti l’interesse per la categoria “moda & accessori”, con un +45% per t-shirt uomo, seguito da un +44% per occhiali da sole, +28% per zaini e +12% rispettivamente per profumi unisex, sneakers e regolabarba/capelli.

Per un regalo condiviso in famiglia invece idealo, a marzo 2023, ha riscontrato un incremento delle intenzioni di acquisto anche per la categoria gaming, tra cui console di gioco (+102%), controller (+106%) e accessori (+158%), rispetto allo stesso periodo del 2022.