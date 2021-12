Sticker da vetro, per creare la giusta atmosfera sia in casa che fuori

Quando arriva il periodo di Natale, le idee e le soluzioni per decorare casa sono tante. Pareti, scale e porte sono il mezzo perfetto per esprimere al meglio la passione smisurata per la festa più attesa dell’anno.

Un amante degli addobbi natalizi che si rispetti, non può certo lasciare le finestre “nude”. Per completare le decorazioni e fare invidia alla casa di Babbo Natale, gli stickers da vetro non possono mancare nella lista. Cristalli, alberelli e ghirlande sono gli adesivi ideali per far risplendere le vostre vetrate!

Stickers a forma di pallina

Se amate lo stile classico ed elegante le decorazioni per vetro a forma di palline sono la scelta ideale. Il set con deliziose palline caratterizzate da decorazioni in pieno stile natalizio, è completato da stelle, fiocchi di neve, alberi di Natale e dall’immancabile scritta “Merry Christmas, Happy New Year”. Gli adesivi realizzati in PVC possono essere incollati più volte su ogni tipo di superficie liscia, pulita e asciutta come ad esempio vetri, piastrelle, mobili. Questi stickers sono perfetti per accogliere e immergere gli ospiti nell’atmosfera natalizia ancora prima di entrare in casa.

Pro. Le decorazioni sono abbastanza grandi e aderiscono bene.

Contro. I fogli degli adesivi arrivano arrotolati.

Stickers colorati

Chi ha la fortuna di avere in casa finestre di grandi dimensioni o porte finestre, di sicuro si farà tentare da questi stickers. Se un albero di Natale non vi sembra sufficiente, potete crearne un altro direttamente sulla finestra, pieno di pacchi e doni portati da Babbo Natale in persona. Per sentirsi catapultati nel villaggio di Santa Claus, la ghirlanda, il cartello con su scritto "Merry Christmas" e molti altri regali, sono decorazioni a cui non si può rinunciare.

Pro. L'adesivo aderisce bene su differenti superfici.

Contro. Per alcuni utenti sono un po' fini.

Stickers a forma di fiocco di neve

Per rendere davvero unico il Natale la neve non dovrebbe mai mancare. Se non avete la fortuna di essere sommersi dai fiocchi durante il periodo natalizio, potete consolarvi con queste decorazioni per vetro. I fiocchi di neve semplici ed eleganti non solo vi faranno immaginare un paesaggio innevato, ma regaleranno alla vostra casa uno stile elegante e unico. Realizzati in pvc sono resistenti e adatti ad ogni superficie tranne quelle porose e irregolari, adatti per vetro, specchio, mobile, frigo possono essere posizionate e rimosse tutte le volte che volete per avere una casa in perfetto stile natalizio, anno dopo anno.

Pro. Aderiscono bene sulle superfici lisce e pulite.

Contro. Gli utenti che le hanno utilizzate non hanno riscontrato difetti.

Stickers a forma di pupazzo di neve

Il pupazzo di neve, Babbo Natale e la renna, sono il simbolo del Natale, quindi non possono mancare sulle finestre o sulle vetrine di un’attività. Gli adesivi facili da applicare e da rimuovere faranno contenti sia i grandi che i piccini. Ideali su uno specchio, sono perfetti per scattare simpatici selfie e “trasformare” il vostro aspetto in quello di Santa Claus, del suo aiutante o del pupazzo di neve caratterizzati da un delizioso naso rosso! Il set è reso unico dai fiocchi di neve e dalla scritta "Merry Christmas, happy new year".

Pro. Gli adesivi sono carini e divertenti.

Contro. I fogli arrivano arrotolati.

Stickers di Babbo Natale e Rudolph

Il modo migliore per accogliere gli ospiti? Il simpatico faccione di Babbo Natale e della renna Rudolph mentre li aspettano affacciati alla finestra sono la scelta irrinunciabile. Realizzato in PVC di alta qualità, può essere rimosso facilmente e riutilizzarlo l'anno successivo. Facili da applicare sulle superfici lisce, sono ideali anche nella camera dei più piccoli per vivere il magico periodo natalizio in compagnia dell’allegra renna dal naso rosso e dell’omone più amato dai bambini.

Pro. Si attaccano bene alle superfici.

Contro. I clienti che li hanno acquistati non hanno riscontrato difetti.

Stickers con Babbo Natale

Babbo Natale è il protagonista delle festività e i bambini non vedono l'ora che arrivi con il suo sacco pieno di regali per rendere divertente l'attesa di Santa Claus, questi stickers sono immancabili. Il set formato da 8 fogli, rappresenta il simpatico vecchietto barbuto impegnato in attività divertenti come ad esempio mentre tenta di entrare nel camino, in volo pronto a consegnare i regali e con una S di Santa Claus sul vestito o appeso alle luci con il suo inseparabile sacco colmo di doni. A completare gli adesivi ci sono elementi che richiamano il Natale come i fiocchi di neve, le campanelle o l'albero.

Stikers con paesaggio natalizio

Neve, renne, pupazzi e alberi innevati sono tutti elementi che in un attimo ricreano lo spirito natalizio, con questa vetrofania è possibile decorare specchi e vetri in pochi minuti. Le palline e l'immancabile cartello con la scritta "Merry Christmas" poi copletano gli stickers. Disponibile con differenti soggetti potete scegliere quello con la slitta e i dolci tipici di Natale, oppure quello con le campanelle, i regali e la calza della Befana. Realizzati in materiale PVC di buona qualità sono non tossici, impermeabili, non sbiadiscono e sono sicuri per i bambini.

Stikers con folletti

Divertenti e simpatici, i folletti sono gli aiutanti di Babbo Natale e per attendere la notte del 25 possono diventare i protagonisti delle finestre. Gli stickers colorati e deliziosi hanno i folletti con gli iconici cappelli a punta con stampe che richiamano in pieno il periodo natalizio. Le loro espressioni buffe conquisteranno sia gli adulti che i bambini, inoltre ogni adesivo è curato nel dettaglio, i folletti, infatti, sono arricchiti con fiocchi di neve, stelle, regali, campanelle e pacchi regalo.

Pro. Gli adesivi sono ben rifiniti e hanno colori vividi.

Contro. Per alcuni utenti la plastica è molto sottile.

Stickers gold

Se amate i colori brillanti e non volete passare inosservati durante il periodo natalizio, questi adesivi sono perfetti per decorare le finestre o le pareti di casa. La scritta "Merry Christmas, happy new year" con cappello di Babbo Natale e corna di renna total gold può essere posizionata al centro della vetrofania pronta ad essere circondata da palline, fiocchi, biscotti di pan di zenzero e regali sia in oro che in argento. Gli adesivi sono realizzati in PVC, non tossici, impermeabili e colorati, robusti e facili da staccare, sono senza colla e non lasciano tracce sulle superfici.

Pro. Gli adesivi si attaccano facilmente e si rimuovono senza lasciare residui.

Contro. Per alcuni utenti toglierli dal foglio di supporto non è semplice.

Stickers blu

Se amate lo stile nordico e volete ricreare lo stesso look anche con le decorazioni natalizie, questi stickers sono perfetti. Il set formato da 9 fogli di adesivi, ciascuno misura 11,5 x 8,3 pollici, hanno come protagonisti alci, pupazzi di neve, albero di natale e fiocchi di neve per rispecchiare in pieno ogni esigenza. Il tratto distintivo di queste decorazioni? Sono realizzati tutti in blu, ideale per avere una casa bella e di tendenza.

Pro. Aderiscono bene alla finestra.

Contro. Gli utenti che li hanno acquistati non hanno riscontrato difetti.

