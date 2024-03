Novità Anker 2024: cuffie, casse, telecamere e tanto altro

Anker Innovations coglie l’occasione del Mobile World Congress 2024 (MWC 2024) per una serie di annunci. Alla fiera della tecnologia mobile più grande al mondo, l’azienda ha presentato la sua nuova gamma Qi2, cuffie, casse Bluetooth e molto altro. Di seguito una panoramica dettagliata dei nuovi prodotti.

Anker MagGo Di Seconda Generazione con lo standard Qi2

Dodici anni dopo l'introduzione della prima generazione di Qi, il nuovo standard di ricarica wireless, Qi2, è arrivato. Grazie ad esso la ricarica wireless a 15W è possibile per i dispositivi compatibili, mentre il pad di ricarica mantiene l’aggancio magneticamente. La nuova gamma di prodotti MagGo di Anker è tra le prime a ricevere la certificazione Qi2. I nuovi prodotti MagGo sono progettati per una ricarica rapida dei dispositivi, sia in viaggio, in ufficio o in casa.

Novità anche per le batterie portatili. I nuovi power bank Anker MagGo sono compagni di viaggio ideali e sono disponibili in due versioni diverse. Il modello da 6.600mAh offre un design pieghevole, quindi può anche servire come stazione di ricarica desktop con vari angoli di visualizzazione. La variante più grande da 10.000mAh è completata da uno schermo LCD con statistiche della batteria in tempo reale e un comodo supporto.

Proseguiamo con la versatile stazione di ricarica wireless MagSafe compatibile, Anker MagGo, perfetta per l'ecosistema Apple sia in casa che in viaggio grazie al suo design pieghevole: sono disponibili in totale tre punti di ricarica per iPhone, un Apple Watch e cuffie wireless compatibili. Il comodo pad di ricarica magnetica e la stazione di ricarica desktop 3-in-1 completano le novità di Anker. Tutti i prodotti sono già disponibili anche in Italia.

Scopri di più su Amazon:

- Anker MagGo Power Bank 10.000 mAh a 89 euro

- Anker MagGo Power Bank 6.000 mAh a 69 euro

- Anker MagGo Caricatore Wireless Magnetico a 35 euro

Soundcore AeroFit Pro

Da Anker i nuovi auricolari AeroFit Pro indossabili sopra le orecchie. Modelli flessibili con driver da 16 mm e codec LDAC per una migliore trasmissione dell’audio in wireless. Cuffie impermeabili, con certificazione IPX5, autonomia di 14 ore con una singola carica e di 46 ore con la custodia di ricarica inclusa. Le soundcore AeroFit Pro sono disponbili, in quattro colori, a 169,99 euro.

Scopri di più su Amazon

Soundcore Boom 2

Proseguiamo la rassegna delle novità Anker con la cassa Bluetooth Soundcore Boom 2. Speaker portatile con due altoparlanti, un subwoofer e tecnologia BassUp per super bassi. Cassa da 60W con una durata della batteria di 17 ore e LED su entrambi i lati che brillano al ritmo della musica. Speaker impermeabile, con certificazione IPX7, disponibile a 129 euro.

Scopri di più su Amazon

eufy Security 4G LTE Cam S330

eufy Security presenta la sua ultima telecamera di sicurezza: l'eufy 4G LTE Cam S330. Come suggerisce il nome, l'integrazione di 4G e WLAN in combinazione con la lunga durata della batteria da 9.400mAh garantisce una vasta gamma di applicazioni. Il pannello solare incluso consente un'alimentazione continua, rendendo gli utenti indipendenti da fonti di alimentazione esterne. La nitida fotocamera 4K offre una visione chiara anche in condizioni di scarsa illuminazione e di notte, catturando in modo affidabile targhe e altri dettagli. Un riflettore da 100 lumen garantisce la visibilità di colori e dettagli fino a otto metri al buio. La telecamera offre una vista a 360 gradi a tutto tondo ed è dotata di una funzione pan and tilt, mentre la tecnologia AI integrata riconosce le persone e le traccia su una vasta gamma di movimenti. Questo flessibile sistema di sicurezza ha un prezzo di 279,99 euro.

Anker SOLIX C800 Plus

Da Anker arriva anche la power station SOLIX C800 Plus con una capacità di 768Wh e potenza di 1.200W (1.600W di picco). Power station con 10 porte e prese in grado di ricaricarsi completamente in soli 58 minuti quando collegata a una presa di corrente. In combinazione con un massimo di 300W di pannelli solari, può essere ricaricata in poco meno di tre ore. Infine non mancano due luci a LED da campeggio con tre modalità di illuminazione. SOLIX C800 Plus ha un prezzo di 699 euro.