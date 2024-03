Con Fire TV i film in lizza per l’Oscar arrivano a casa tua

Tra pochi giorni si celebrerà la 96esima edizione del grande Festival Internazionale della settima arte e, come ogni anno, sono tante le produzioni cinematografiche che puntano a conquistare la statuetta d’oro. La gamma di dispositivi Fire TV, come le nuove generazioni di Fire TV Stick 4K, Fire TV Stick 4K Max o Fire TV Cube, è in grado di trasformare una qualsiasi TV in Smart TV.

Grazie a Fire TV è, quindi, possibile guardare alcuni dei film nominati quest’anno semplicemente con un clic o tramite la voce, grazie all’integrazione con Alexa, accedendo a Prime Video, Netflix e Disney+ per trovare alcuni dei titoli candidati ai prestigiosi premi. Basta dire: “Alexa, riproduci [titolo film] su Fire TV”. Inoltre, Alexa è la migliore alleata anche per sapere tutto sulla magica notte di Hollywood: infatti, alle domande “Alexa, ti piacciono gli Oscar?” o “Alexa, quale attore/regista vincerà gli Oscar?” e ancora “Alexa, mi dici una curiosità sugli Oscar”, l’assistente vocale sorprenderà tutti con le sue risposte eloquenti.

Ecco alcuni dei film nominati quest’anno da poter guardare grazie ai dispositivi Fire TV:

- Oppenheimer (Prime Video): il film dedicato al fisico passato alla storia per la bomba atomica, con 13 candidature, tra cui miglior film e miglior regia.

- Barbie (Prime Video): la pellicola dedicata a Barbie interpretata da Margot Robbie candidata con diverse nomination, tra cui miglior film e migliori costumi.

- Killers of the Flower Moon (Prime Video): il film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, che racconta gli omicidi di una tribù di nativi americani, in lizza per diversi premi, tra cui miglior fotografia e miglior regia.

- Maestro (Netflix): l’opera cinematografica che racconta l'impavida storia d'amore tra il musicista Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein, candidata per diversi premi, tra cui miglior film e miglior sceneggiatura originale.

- La Società della Neve (Netflix): il commovente film sul disastro aereo del 1972 nelle Ande, in gara nelle categorie miglior film internazionale e miglior trucco e acconciature.

- The Creator (Disney+): l’epico thriller d’azione in cui l’umanità è in guerra contro l’intelligenza artificiale, nominato nelle categorie miglior sonoro e migliori effetti speciali.

- Elemental (Disney+): la storia degli abitanti di fuoco, acqua, aria e terra di Element City, rientra tra i candidati al miglior film d’animazione.



Per la visione dei film è necessario un abbonamento ai vari servizi di streaming o l’acquisto del singolo contenuto.

Fire TV e Smart Home

La gamma di dispositivi Fire TV non solo è in grado di trasformare qualsiasi televisore (anche i più vecchi) in Smart TV, ma permette anche di controllare i dispositivi intelligenti compatibili, semplicemente tramite la voce. Spegnere o accendere il televisore, gestire le luci o spegnere e accendere il condizionatore sono alcune delle richieste più comuni rivolte ad Alexa attraverso Fire TV. Gli utenti apprezzano notevolmente l’integrazione Alexa, poiché non solo possono gestire i propri contenuti in streaming, ma anche sfruttare l’assistente vocale per semplificare la loro vita quotidiana, affidandosi ad Alexa per tutto ciò di cui hanno bisogno dicendo, per esempio, “Alexa, spegni la luce della cucina tra 5 minuti”.

