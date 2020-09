6 idee regalo per chi sta per iniziare l’università

L’inizio dei corsi universitari è sempre più vicino, molti studenti hanno già scelto la facoltà a cui iscriversi pronti ad affrontare il nuovo percorso di studi che una volta terminato li porterà nel mondo del lavoro.

Se avete un fratello, una sorella o amici che stanno per iniziare l’università, un piccolo regalo è il modo perfetto per fargli sentire tutto il vostro sostegno, un talismano che possa dargli un po’ di fiducia nel momento del bisogno.

Medicina, ingegneria, giurisprudenza le facoltà sono tante, vediamo il regalo adatto per ogni corso di studi.

Calze per i medici

Le calze dei futuri dottori non devono essere noiose e queste calze sono il regalo ideale come piccolo portafortuna da indossare durante gli esami. Il set formato da tre paia di calze che arrivano fino alla caviglia sono disponibili in due taglie 36-40 e 41-46. Realizzati all’80% in cotone e 17% in poliammide, hanno una stampa divertente e originale. Il paio verde rappresenta una radiografia del cranio, delle mani e del torace, quelle blu hanno pillole e compresse e il paio nero ha sopra il battito cardiaco. Contenuti in una comoda confezione esagonale sono pronti per essere regalati.

Pro. Le calze sono originali e divertenti.

Contro. Gli utenti che le hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Penna usb per infermieri

Poter caricare o scaricare file e appunti dal pc è importante quando si frequenta l’università. Per farlo facilmente e in modo divertente un regalo perfetto è la penna usb che rappresenta un simpatico infermiere a lavoro con camice e stetoscopio. Resistente all’acqua, alla polvere e agli urti, può essere trasportata ovunque senza correre il rischio che si rompa. La capacità fino a 32 GB è ideale per archiviare le lezioni più importanti da scaricare poi, sul vostro pc o su quello di un collega grazie alla compatibilità con tutti i tipi di sistemi operativi.

Pro. La penna è divertente, ottima come regalo.

Contro. Non è semplice chiuderla.

T-shirt per studenti di giurisprudenza

Perfetta per lui e per lei, la t-shirt per gli studenti di giurisprudenza è un regalo semplice ma divertente. Disponibile in differenti colori, come il classico nero, blu e grigio, potete scegliere anche il modello in rosso o verde per chi non ama passare inosservato. La maglia a maniche corte dal design divertente ha una simpatica scritta che recita “Law makes me happy you, not so much”. Realizzata al 100% in cotone può essere lavata a mano o in lavatrice a bassa temperatura.

Portachiavi per studenti di architettura

Personalizzato e ideale per chi frequenta la facoltà di architettura, questo portachiavi farà contenti i futuri professionisti che non vedranno l’ora di utilizzarlo e averlo con loro durante gli esami come simpatico portafortuna. Realizzato in acciaio inox, il portachiavi inciso con la frase "Architect always have plans" è completato da un ciondolo con una A stilizzata. Il modello delle dimensioni di 50 mm x 12 mm è facile da mettere in tasca senza ingombrare.

Tazza per ingegneri

Perfetta per i futuri ingegneri o per chi si è laureato da poco, la tazza in ceramica di alta qualità è immancabile sulla scrivania dell’ufficio o della camera. Il modello colorato ha un design allegro grazie all’immagine di un ingegnere e alla frase “Questa tazza appartiene al miglior ingegnere dell’universo”. Realizzata con inchiostro resistente al microonde e alla lavastoviglie, può essere usata e lavata tutte le volte che volete.

Pro. La tazza è bella e rifinita nel particolare.

Contro. I clienti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Tenda da doccia per facoltà scientifiche

Imparare il sistema periodico facendo la doccia è possibile con questa tenda perfetta per un regalo ad un amico o parente che ha da poco iniziato a frequentare le facoltà scientifiche. Grande e adatta ad ogni vasca grazie alla dimensione 180 x 180 cm, potrete ripassare le formule più importanti prima di andare a fare un esame. Realizzata in plastica può essere lavata facilmente a mano e darà un tocco divertente al bagno.

Pro. La tenda è lunga e va bene per ogni vasca.

Contro. Le formule sono in inglese.

Come prepararsi ai test d’ingresso dell’università

I test universitari sono un modo per entrare all’interno delle facoltà a numero chiuso, ma il lato negativo è che bisogna prepararli durante il periodo estivo. Le vacanze e il mare possono tentare gli studenti che da poco hanno finito le superiori, ma se si vuole entrare nella facoltà dei sogni bisogna fare un piccolo compromesso.

I test sono differenti, ci sono quelli per medicina e architettura che sono organizzati a livello nazionale, altri invece sono decisi dalle singole università, poi ci sono i test di sbarramento che se non vengono superati non permettono di accedere al corso di studi. In ogni caso dovete impegnarvi tanto perché i posti sono pochi ma i candidati tantissimi, per aiutarvi a superare i test ecco alcuni consigli.

Utilizzare i manuali

I test d’ingresso all’università sono differenti rispetto agli esami di maturità per questo per prepararli al meglio bisogna avere il manuale che all’interno ha un mix di teoria ed esercizi che vi aiuteranno a prepararvi per superare i questionari. Basato su simulazioni insegna ad utilizzare le proprie capacità logiche e di ragionamento.

Anche se sono molto validi molte informazioni vengono date per scontate, quindi meglio approfondire i dubbi con i libri delle superiori e capire il concetto.

Fare pratica

Esercitarsi è la chiave giusta per mettere in pratica i concetti studiati, lasciare tutto alla teoria permette solo di acquisire delle nozioni, ma in realtà i test si basano anche sulla logica. Inoltre, sono un utile strumento per imparare a gestire il tempo del questionario.

Oltre ad essere presenti nel libro, se volete un ulteriore aiuto potete optare per quelli online per colmare le lacune o rafforzare dei concetti difficili. Sbagliando una domanda, la soluzione rimarrà più impressa e difficilmente si commetterà lo stesso errore in seguito.

Avere un metodo di studio

Con i test d’ammissione ci si trova a dover studiare più materie contemporaneamente, ma con un metodo di studio efficace come le tecniche di memoria o la lettura veloce riuscire ad assimilare più informazioni diventa più semplice.

Condividere la preparazione

Riuscire a studiare in estate con il caldo è difficile, la concentrazione è scarsa, ma se si condivide lo studio con altre persone il lavoro risulta meno noioso e pesante.

Avere persone con cui scambiarsi consigli, tecniche e informazioni è un modo per accelerare lo studio e imparare più in fretta, ma soprattutto è un modo per ampliare la prospettiva e spronarsi a vicenda soprattutto in quella giornate in cui il mare e la spiaggia sono irresistibili!

