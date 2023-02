Un febbraio da brividi con i migliori libri gialli da non perdere

Il nuovo anno è iniziato già da un po’, ma non è affatto tardi per appassionarsi a nuovi personaggi e avventure. Febbraio con le sue giornate fredde è proprio il momento ideale per trascorrere il tempo libero leggendo un bel libro. Tra i generi più amati di sempre, i gialli e i thriller hanno un grande seguito e quello appena cominciato è un mese ricco di novità. Approfittando di una pausa dal lavoro o dallo studio, ecco i libri da non perdere per giornate ad alta tensione.

A occhi chiusi di Paula Hawkins

Dopo “La ragazza del treno”, “Dentro l’acqua” e “Un fuoco che brucia lento”, Paula Hawkins torna in libreria il 7 febbraio con un romanzo in cui racconta il legame di amicizia che lega tre bambini fin dall’infanzia. Edie, Jake e Ryan si conoscono da quando erano piccoli e sono sempre stati inseparabili pronti a difendersi e a lottare contro tutto e tutti. L’assassinio di Jake e l’accusa contro Ryne gettano Edie nello sconforto più totale. Ai dubbi si alterna la sensazione di essere osservata, la ragazza è sicura che prima o poi il passato che ha cercato in tutti i modi di tenere lontano da sè, tornerà a presentarle il conto.

Scopri di più su Amazon

Il serial killer di Helsinki di Elina Backman

Per gli appassionati di thriller scandinavi e di Elina Backman, dopo il successo di “Un misterioso delitto a Helsinki”, l’autrice torna il 21 febbraio con un nuovo romanzo ricco di colpi di scena. Tutto inizia dopo una serie di misteriose scomparse che spingono il commissario Jan Leino e la giornalista e autrice di podcast true crime Saana Havas a indagare sui crimini. Le vittime sono giovani uomini che spariscono da Helsinki senza lasciare traccia. Non è una semplice coincidenza, in realtà fa tutto parte di uno schema partorito dalla mente di uno spietato omicida. La situazione si complica quando tra le vittime c’è il fratello di un amico di Saana, la ragazza a questo punto capisce che deve agire per fermare l’assassino.

Scopri di più su Amazon

Omicidio a Mallowan Hall di Colleen Cambridge

Colleen Cambridge arriva in libreria il 21 febbraio con il primo volume di una serie di romanzi dedicati a Phyllida Bright, un’investigatrice alle prime armi che ha imparato molto dalla sua amica e datrice di lavoro Agatha Christie. Phyllida ama le storie di crimine e improvvisamente un giorno ritrova il cadavere di un uomo nella biblioteca di Mallowan Hall, la casa di cui si prende cura. La vittima è un presunto giornalista, se da una parte la polizia affronta superficialmente il caso, dall’altra Phyllida sa perfettamente che nulla deve essere lasciato al caso soprattutto perché il rischio di coinvolgere e rovinare la reputazione della sua amica Agatha Christie è alto. La governante allora decide di indagare a di risolvere il caso da sola.

Scopri di più su Amazon

L'imprevedibilità del bene di Angelo Longoni

Il protagonista del libro di Angelo Longoni in libreria dal 1 febbraio, è Franco Rocchi un attore diventato famoso interpretando il commissario Cardone. Improvvisamente la fortuna decide di abbandonarlo: la nuova stagione della serie viene cancellata e il suo matrimonio è alla fine. Va meglio a Daniele Lucci, regista della serie, che nonostante sia stato licenziato, ha sconfitto finalmente il cancro che lo perseguita da anni. Il destino dei due muta nuovamente quando vengono aggrediti e subito dopo trovano una grossa somma di denaro e non solo. Hanno nelle loro mani foto e video che testimoniano una rete di traffici loschi. Quello che gli è successo non è un caso, in contemporanea alla loro aggressione viene ucciso uno stilista a Parigi, un industriale tedesco a l’Havana, un mediatore culturale a Milano e un cantante a Roma. La situazione diventa ancora più strana quando vengono contattati da un individuo che si offre di risolvere la situazione.

Scopri di più su Amazon

Il Re del gelato di Cristina Cassar Scalia

L’autrice di “Sabbia nera”, nel suo nuovo romanzo in uscita il 7 febbraio, fa un tuffo nel passato di Vanina quando da Milano è appena arrivata a Catania. La donna da poco a capo del commissariato, subito si trova alle prese con un caso difficile e che deve affrontare con molta discrezione. Il vicequestore deve risolvere un caso di omicidio e il mistero della presenza di alcune pillole all’interno di una vaschetta di gelato. Ad aiutarla nelle indagini c’è il suo istinto, la determinazione nel voler conoscere tutto sul passato della vittima e una squadra di collaboratori in gamba.

Scopri di più su Amazon

Un alibi di ferro di Patricia Gibney

Un nuovo capitolo (il sesto) sulle indagini condotte dalla detective Lottie Parker arriva in libreria il 7 febbraio. La donna deve affrontare l’omicidio di Amy Whyte e Penny Brogan due ragazze che dopo aver lasciato un locale alle prime luci dell’alba, vengono ritrovate senza vita in un luogo squallido. Le vittime vengono ritrovate con monete d’argento strette nelle mani: è solo un caso o c’è un collegamento con il rilascio di un uomo pericoloso? Lottie deve correre contro il tempo per scoprire il messaggio lasciato dal killer ed evitare che altre ragazze facciano la stessa fine di Penny e Amy.

Scopri di più su Amazon

I delitti dell’anatomista di Bruno Vitiello

Per chi ama la storia e i gialli, il libro di Bruno Vitello in uscita il 15 febbraio è la scelta giusta. Il romanzo è ambientato nella Firenze del 1504, una città segnata da atroci delitti in cui le vittime vengono anatomizzate secondo i dettami della scienza dell’epoca. Il capo della Seconda Cancelleria, Niccolò Machiavelli, deve risolvere al più presto il caso e chiede a Michelangelo, Leonardo e Fracastoro di indagare negli ambienti dell'arte e della medicina. Solo un esperto del corpo umano può essere l’autore di delitti così efferati, mentre i tre “detective” cercano di superare i loro dissidi, un mostro vuole solo ottenere la sua vendetta.

Scopri di più su Amazon

Cenere alla cenere di Roberto Costantini

Misteri e servizi segreti sono al centro del romanzo di Roberto Costantini in libreria il 28 febbraio. Ama Abate è una mamma e un’impiegata e il suo nome in codice è Ice. Sì, perché la donna è un’agente dei servizi segreti italiani che ha un passato oscuro da tenere nascosto. Per vent’anni Aba è stata segretamente innamorata di Johnny Jazir, ora l’uomo è morto e per dimenticarlo si concentra sul lavoro e sulla famiglia. Aba, infatti, deve trovare il Generale un uomo senza scrupoli pronto a mettere in atto la sua vendetta dopo aver perso una persona a cui era molto legato. L’uomo, infatti, aveva allevato con disciplina e rigore il figlio di un suo caro amico. Crescendo il piccolo era diventato un combattente e uno spietato mercenario, ma ora è morto a causa del suo amore per una spia italiana.

Scopri di più su Amazon

La famiglia perfetta di Shalini Boland

Il thriller di Shalini Boland in uscita il 7 febbraio ha al centro due famiglie, una vacanza e lo scambio di case. I Kildare e i Mason hanno deciso di scambiarsi la casa delle vacanze. I primi trascorreranno l’estate lungo la costa amalfitana, mentre i Mason vivranno nel Dorset. In teoria, le due famiglie non si conoscono, ma la signora Kildare si imbatte in una fotografia di Amber Mason, in compagnia di un uomo che assomiglia a suo marito. Quando la moglie affronta il marito, lui nega di conoscere il protagonista della foto. I due litigano e la donna decide di fare una lunga passeggiata per calmarsi, ma al suo ritorno trova il marito morto.

Scopri di più su Amazon

Guaio di notte di Patrizia Rinaldi

Due donne in fuga dal loro passato e dai loro problemi. In realtà le protagoniste del libro in uscita il 14 febbraio non hanno nulla in comune! Hanno età ed estrazione sociale diversa, ma si trovano a fuggire entrambe verso il nord, inoltre durante la sosta in un albergo in Toscana si imbattono nel ritrovamento di un cadavere. A questo punto decidono di indagare sull’omicidio e di risolvere il caso con le loro sole forze nel tentativo di riscattarsi anche da un passato difficile.

Scopri di più su Amazon