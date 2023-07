10 romanzi gialli imperdibili e appassionanti da portare in vacanza

L’estate è ormai arrivata e con lei anche le calde giornate. Se siete in procinto di partire, ma anche se le ferie sono lontane, trascorrere del tempo in compagnia di un buon libro è sempre un’ottima idea. Tra i più gettonati ci sono i gialli e i thriller e il mese di luglio offre agli appassionati del genere tante novità tra cui poter scegliere.

Posto sbagliato, momento sbagliato di Gillian McAllister

Siamo a Liverpool e precisamente nei sobborghi della città. È da poco scoccata la mezzanotte, Jen è alla finestra in attesa del figlio diciottenne che non ha rispettato il coprifuoco. Finalmente lo vede apparire, ma non è solo, la scena che si svolge davanti ai suoi occhi la lascia senza parole: il figlio, un adolescente sereno, ha appena accoltellato a morte un uomo davanti a tutti. Non riesce a spiegarsi il gesto del ragazzo, sa che ormai tutto e finito e dopo diverse ore si addormenta stremata. Quando si risveglia è il giorno precedente e il figlio Todd non ha ucciso l’uomo, ad ogni risveglio rivive sempre la stessa giornata. Questa è l’occasione per la donna di ripercorrere il suo passato e quello del figlio e scopre aspetti di Todd di cui era totalmente all’oscuro, ma sa che deve fare di tutto per trovare una soluzione.

Il messaggio di Jia Mai

La Cina del 1941 è devastata dal conflitto sino-giapponese e la Repubblica di Nanchino, sostenuta da Tokyo, rafforza la lotta clandestina contro la resistenza. Una notte, quattro agenti dell’intelligence vengono scortati nella celebre Tenuta Qiu. Ad averli convocati è il quartier generale dell’esercito imperiale perché tra di loro si nasconde una spia. I quattro rimarranno chiusi fino a quando il colpevole dirà la verità, ognuno ha la sua tesi per sostenere la sua innocenza e capire chi sta mentendo non è semplice.

La solitudine del predatore di Alice Henderson

Alex Carter è una biologa che ha deciso di andare in Montana per studiare i ghiottoni nel loro habitat naturale. La sua presenza non è gradita alla popolazione del posto che vuole cacciarla. Alex non si fa intimorire e continua i suoi studi, quando controllando le foto si rende conto che nei boschi si aggira un uomo gravemente ferito. Allarmata chiama i soccorsi, ma gli agenti sono poco interessati e le indagini cadono nel voto. Alex ha visto troppo e ora si trova in pericolo perché la preda del cacciatore ora è lei.

La Casa delle Salamandre di Stefano Di Marino

Bas Salieri torna ad essere il protagonista dell’ultimo romanzo di Stefano Di Marino. Lo studioso dell’Occulto, dopo un periodo difficile arriva a Bologna accolto da Mario Ghiddi, un suo grande amico. L’uomo per farlo distrarre lo porta a un’asta semisegreta in cui viene venduto il dipinto di un inquisitore del XVI secolo. Il quadro suscita l’interesse di molti prima su tutti Verbena Vardi ultima discendente della presunta strega condannata dall’inquisitore. Il quadro realizzato dallo stesso inquisitore (pentito delle sue azioni), secondo una leggenda nasconde tra una pennellata e l’altra i nomi dei mandanti della falsa accusa di stregoneria. Il dipinto viene acquistato a una cifra altissima dal gallerista Ruben Moioli e Mario e i suoi amici sono convinti che ci sia qualcosa sotto.

Di notte, a New York di Mark Miller

Un libro ricco di suspense quello di Mark Miller che porta il lettore nella New York del 2019, qui Leo Van Meegeren è appena uscito di prigione dopo aver scontato una pena di tre anni, per aver falsificato le opere di grandi artisti. Ora che è uscito dal carcere le vittime delle sue truffe non vedono l’ora di vendicarsi. Nel frattempo Lorraine Demarsan, per metà parigina e per metà newyorkese, si sta trasferendo nella Grande Mela per gestire il nuovo ufficio dell'agenzia di comunicazione di cui è socia. Quello che dovrebbe essere un momento di serenità viene compromesso da una serie di messaggi anonimi in cui chi li invia sostiene di aver ucciso il padre quando lei era bambina. La donna non si fa scoraggiare e una sera partecipa a un’asta aggiudicandosi il dipinto di un artista enigmatico che Leo (presente all’asta) ammira da sempre. All’uscita Lorraine viene aggredita e si salva solo grazie all’intervento di Leo. Da quel momento i loro destini si legano e insieme cercano di portare alla luce i segreti del passato.

La segretaria di Churchill di Susan Elia MacNeal

Nella Londra del 1940 Winston Churchill è appena diventato Primo ministro mentre la guerra continua con le sue barbarie. Il clima di paura non scompone Maggie Hope una giovane americana con un quoziente intellettivo alto, che in quando donna è relegata al ruolo di dattilografa al numero 10 di Downing Street. La sua capacità di decifrare codici le permette di capire che lavorare nell’ufficio del Primo ministro le consente di fare la sua parte e combattere il nemico in prima linea. Circondata da spie e intrighi, Meggie deve agire con prudenza soprattutto quando le dinamiche della politica si intrecciano con un segreto che riguarda la sua famiglia.

Miss Marple di A.A.V.V.

Dodici autrici di bestseller appassionate delle gesta dell’inarrestabile detective Miss Marple raccontano il personaggio creato da Agatha Christie attraverso il loro punto di vista senza abbandonare i tratti distintivi dell’investigatrice. Da una cena di Natale interrotta bruscamente, al palcoscenico di Broadway in cui un’improvvisazione diventa più che rischiosa ogni racconto celebra l’eredità di Agatha Christie ma con un tocco di modernità.

Gruppo sostegno ragazze sopravvissute di Grady Hendrix

Grady Hendrix riesce a unire l’horror all’humor e questo nuovo romanzo ne è la conferma. La protagonista è Lynnette Tarkington, una ragazza che è sopravvissuta a un massacro. Sono passati dieci anni da quella terribile notte e per superare il dolore si incontra con altre ragazze, anche loro sopravvissute, per cercare sostegno e andare avanti con le loro vite. Quando una di loro scompare, si rendono conto che c’è qualcuno che vuole distruggere le loro vite. Le ragazze però, faranno di tutto per non soccombere, loro sono delle sopravvissute.

Ugly Love di Colleen Hoover

A Boston in un tranquillo quartiere della città la comunità è sconvolta dalla morte di Sofia Suarez, un’infermiera apprezzata da tutti. L’indagine sull’omicidio viene affidata a Jane Rizzoli, affiancata dal medico legale Maura Isles. Le due sanno che l’unico odo per risolvere le indagini è scoprire tutto sul passato di Sofia. In realtà il quartiere in cui viveva non è tranquillo come sembra, ne è convinta Angela Rizzoli la madre di Jane. Anche se inizialmente la detective non crede alle congetture della donna, deve ricredersi perché qualcosa di strano sta accadendo e devono scoprire la verità il più presto possibile.

Colpo di ritorno di Giancarlo De Cataldo

Gli appassionati delle vicende del Pm Manrico Spinori della Rocca, ritroveranno il loro beniamino alle prese con l’omicidio del Mago Narouz. La morte di Giuseppe Capomagli, questo il vero nome del mago, sconvolge tutta la città di Roma. L’uomo vendeva filtri d’amore, numeri e consigli a gente dello spettacolo e politici. Le indagini sembrano subito complicate tanto che Manrico ad un certo punto ha l’impressione di girare a vuoto. Quando pensa di essere arrivato a un punto morto riuscirà a far luce sulla situazione grazie a un aiuto inaspettato.

