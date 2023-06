Emozioni e colpi di scena: i libri gialli più appassionanti di giugno

Anche il mese di giugno è arrivato e l’estate ormai è entrata nel vivo come le ultime novità editoriali che ci faranno compagnia sotto l’ombrellone. Gli amanti dei libri gialli, infatti avranno a disposizione tante novità e graditi ritorni da leggere o rileggere al mare o in montagna.

Babysitter di Joyce Carol Oates

Il libro in uscita il 6 giugno è ambientato tra il 1976 e il 1977 e precisamente a Detroit. La città è sconvolta da una serie di omicidi a opera di uno spietato assassino soprannominato il Babysitter perché si è macchiato dell’omicidio di 6 bambini. Le vittime prima vengono rapite poi vengono fatte ritrovare in luoghi pubblici lavate e ricomposte. In città si diffonde la paura che si aggiunge ai tormenti personali. Hannah Jarrett è una madre di due bambini sposata con un uomo d’affari che ha intrapreso una relazione con un uomo enigmatico di cui non conosce il nome ma da cui è attratta e spaventata allo stesso tempo. Mikey invece, è un ragazzo dal passato difficile che vive facendo lavori legali e illegali per conto di un uomo che conosce molti segreti. Un giorno si trova in una situazione più grande di lui ed è costretto a riparare a un torto: proprio le sue azioni avranno delle conseguenze sulla vita di Hannah e sui piani del serial killer.

Scopri di più su Amazon

ELP di Antonio Manzini

Il vicequestore Rocco Schiavone è tornato con le sue indagini il 6 giugno e questa volta si trova alle prese con le gesta dell’ELP, l'Esercito di Liberazione del Pianeta che libera animali di allevamento in autostrada. Anche se li guarda con scetticismo, è incuriosito da come le loro gesta abbiano contagiato i ragazzi. Nello stesso tempo il commissario viene a sapere che una donna è picchiata dal marito e sfoga verso l’uomo tutta la sua rabbia. Il problema è che lo stesso individuo, il giorno dopo viene ritrovato ucciso con un colpo di pistola. Schiavone apre un’indagine sul caso, ma subito c’è qualcosa che non lo convince. Nel caso è implicata una società che molto probabilmente è solo di facciata, ma che ha il potere di impedire a Schiavone di risolvere il giallo. Nello stesso tempo la violenza dell’ELP aumenta fino a quando a seguito di un attentato a una fabbrica di pellami, il proprietario viene ucciso. Rocco Schiavone, che ritroviamo più ombroso di prima, deve affrontare entrambi i casi.

Scopri di più su Amazon

Madre d’ossa di Ilaria Tuti

Il 6 giugno abbiamo ritrovato Teresa Battaglia alle prese con una sfida che la metterà alla prova. La donna deve lottare contro la sua memoria e per molti colleghi è una sfida persa. Il primo a pensarlo è Massimo Marini quando dopo una chiamata anonima si precipita in mezzo alle montagne e trova davanti a sé una scena che lo turba. Tra le braccia di Teresa c’è il cadavere di un ragazzo, la donna non dovrebbe trovarsi lì e soprattutto ha inquinato le prove.

Scopri di più su Amazon

Carolina dei delitti di Lia Celi

La Torino del 1911 è al centro del libro in uscita il 6 giugno. La città è in fermento perché a breve inizierà l’Esposizione Universale. Nel frattempo la scrittrice Carolina Invernizio, amata dal pubblico e disprezzata dai critici, sta cercando ispirazione per il suo nuovo romanzo nella cronaca nera. A colpirla è la notizia della morte di Emilio Salgari, autore di Sandokan e del Corsaro Nero trovato in un bosco. Secondo i giornali e la polizia si è trattato di un suicidio, ma per Carolina non è chiaro come sembra. La donna inizia a indagare insieme a sua sorella Vittorina e si troverà davanti a una serie di complotti e intrighi molto più articolati di quelli che lei avrebbe potuto far uscire dalla sua penna.

Scopri di più su Amazon

La ragazza di Koreatown di Robert Palm

Mi-Sun è una ragazza coreana che vive a Los Angeles e che è fuggita dalla Corea del Nord per allontanarsi dalla dittatura. Mi-Sun è anche la protagonista, insieme a Ed del libro in uscita il 6 giugno. La ragazza ha deciso di farla finita gettandosi nel Pacifico quando ha saputo che la sua famiglia è stata rovinata a causa della sua fuga. Ed, un uomo che ha perso la moglie adorata assiste alla scena e quindi decide di salvarla. Una volta portata a riva, la ragazza sparisce trascinata via da un uomo e una donna che hanno assistito alla scena impassibili. Anche se non sa nulla di lei, Ed decide di mettersi sulle sue tracce partendo da Koreatown il quartiere di Los Angeles in cui si annidano ristoranti coreani, negozi di cosmetici e botteghe di kimchi. Ancora non sa che questo è un luogo pericoloso per lui e che non è il solo a cercare Mi-Sun. La ragazza, porta con sé un segreto indicibile e pericolosissimo che Ed è deciso a scoprire.

Scopri di più su Amazon

Il caso di Miss Beatrice Cade di Emma Flint

La Londra del primo dopoguerra è al centro del libro in uscita il 13 giugno. Dopo gli orrori del conflitto, il mondo cerca di tornare alla normalità. Beatrice è spinta dalla voglia di ricominciare, ma sembra che davanti a lei non ci siano molte possibilità perché ha trent’anni e per l’epoca è troppo vecchia per un marito e nello stesso tempo non può definirsi la donna eroica che ha mantenuto la famiglia mentre gli uomini erano al fronte. Tutto cambia quando incontra Tom Ryan, un agente di commercio della ditta in cui lavora come segretaria che in poco tempo riesce a conquistare Beatrice anche se la donna sa che è sposato. Il loro idillio ha una tragica fine e la vittima è proprio Beatrice il cui corpo viene rinvenuto a pezzi all’interno di una valigia. I sospetti ricadono subito su Tom, ma è difficile credere alla colpevolezza di un uomo rispettato e padre di famiglia, mentre Beatrice viene vista come la donna che stava facendo a pezzi la sua famiglia. Il processo si svolge in una Londra bigotta e la chiave di tutto sta nelle mani di Kate Ryan, la moglie tradita.

Scopri di più su Amazon

Killers of the Flower Moon di David Grann

Il libro che ha ispirato l’ultimo film di Martin Scorsese, in uscita il 20 giugno è ambientato nell’America degli anni Venti. Qui la popolazione più ricca è quella degli indiani Osage dell’Oklahoma perché nelle loro terre sono stati ritrovati giacimenti di idrocarburi, una delle risorse più importanti per il paese. Improvvisamente, però, uno a uno iniziano a morire a causa di avvelenamenti, agguati e imboscate e anche chi vuole indagare viene ucciso fino a quando il caso viene preso dall’FBI. L’agenzia governativa da poco nata, decide di dare vita a una squadra di investigatori di origine indiana che si infiltra per scoprire la verità anche con mezzi illeciti.

Scopri di più su Amazon

New York. Allarme rosso di James Patterson

New York è al centro del libro di James Patterson in uscita il 27 giugno: la Grande Mela è in particolare Manhattan fanno da sfondo al festival del cinema che attira attori e ospiti internazionali. Tutto è perfetto, fino a quando uno dei più famosi produttori cinematografici viene ucciso sul set mentre gira una scena. A investigare sull’omicidio è la squadra speciale NYPD Red, che ha il compito di proteggere le persone più ricche del jet set, guidata da Zach Jordan e da Kylie MacDonald. I due un tempo erano legati e quell’amore sembra non essere mai sparito, ma non possono permettersi distrazioni perché l’assassino ha pianificato di mettere in ginocchio New York e Hollywood.

Scopri di più su Amazon

La reclusa di B. A. Paris

Nel libro in uscita il 27 giugno, la protagonista Amélie si risveglia in una stanza buia dopo essere stata rapita, ma nonostante questo ha meno paura rispetto a quando è a casa con suo marito. La donna ha conosciuto Ned Hawthorpe poco dopo essersi trasferta a Londra per studiare giurisprudenza. Amélie è rimasta sola dopo la scomparsa del padre e ha bisogno di un lavoro per mantenersi alla facoltà. Ned è un uomo ricco e colto e le offre di diventare sua moglie solo per un mese e poi dopo il divorzio ognuno andrà per la sua strada. La ragazza accetta perché così può risolvere tutti i suoi problemi economici, ma ben presto si rende conto che è solo l’inizio di un incubo.

Scopri di più su Amazon

Alla vecchia maniera di Paolo Roversi

A Milano sono gli ultimi giorni dell’Expo e in pieno centro viene ritrovato il cadavere di un avvocato dalla dubbia reputazione, da questo punto ha inizio il libro di Paolo Roversi in uscita il 20 giugno. Sul posto arriva l’ispettore Camilla Farina che vede in quell’omicidio la possibilità di dimostrare il suo valore, ma il caso viene affidato a Luca Botero, soprannominato l’Amish per il suo look. L’uomo ha un intuito infallibile e in pochi minuti dimostra tutta la sua abilità supportato anche dalla sua squadra, allergica alla modernità come lui. Camilla viene aggregata alla squadra e si troverà davanti a metodi di lavoro d’altri tempi anche a causa dell’ossessione di Botero nei confronti del passato per colpa di un caso rimasto in sospeso.

Scopri di più su Amazon