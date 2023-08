Agosto è all’insegna del giallo: i thriller più appassionanti da leggere in estate

Giallo come il sole, ma anche come i romanzi che vi accompagneranno e appassioneranno in vacanza. Non c’è niente di meglio per affrontare il mese di agosto che immedesimarsi in una storia avvincente e dalla trama intricata.

Non sapete quale thriller scegliere? Nessun problema, ecco una selezione delle novità che infiammeranno ancora di più le temperature di questa estate.

I diavoli di Tokyo ovest di Tommaso Scotti

Il dipartimento di Tokyo è in subbuglio perché nelle tasche di un uomo assassinato è stato trovato il biglietto dell’ispettore Takeshi Nishida. Appena il poliziotto vede il cadavere, riconosce subito un suo ex compagno di scuola che non vedeva da anni. Nishida decide di indagare e di scoprire cosa voleva dirgli la vittima prima di essere ucciso. La ricerca della verità lo porterà a inoltrarsi nei quartieri più difficili di Tokyo, fino alle zone in cui scorrazzano gli ib?s?zoku, gang di motociclisti che provocano disordini e forse molto di più.

Manifesto criminale di Colson Whitehead

Siamo nella New York del 1971, Ray Carney da quattro anni sta rigando dritto con il suo negozio di mobili, dopo un passato da ricettatore. La criminalità e gli scontri tra la polizia e il Black Liberation Army però, non aiutano. Così quando non riesce a trovare i biglietti per il concerto dei Jackson 5 a cui vorrebbe andare la figlia, Ray decide di chiamare il detective Munson, un suo vecchio contatto dedito al malaffare e da quel momento rientra nel giro. Una volta ritornato alla sua vecchia vita, Ray ritorna a collaborare con Pepper e insieme a lui cercherà di capire chi c’è dietro gli incendi che stanno devastando Harlem.

Il mistero di Montmartre di Laurie R. King

A Parigi, finalmente Harris Stuyvesant ottiene l’incarico dei sogni per un investigatore privato: essere pagato per trascorrere le giornate nei caffè e nei bar alla ricerca di Philippa Crosby, una giovane americana che si trova a Parigi per lavorare come modella e attrice. Siamo nel 1929 e l’investigate è convinto di trovare la ragazza in compagnia di qualche artista emergente che cerca di farsi largo in un contesto sempre più decadente. Indagando, Harris scopre che la ragazza è conosciuta da molti artisti fino a quando arriva al Théâtre du Grand-Guignol di Montmartre. Qui la follia e la perversione sessuale sono all'ordine del giorno e l’investigatore dovrà scendere nei bassifondi della città per trovare la verità.

Nero fiorentino di Luca Doninelli

Nella Firenze del 2010 tutto procede in un’apparente clima sonnolento, in realtà qualcosa sta per sconvolgere la città. All’interno di un palazzo del centro in cui ha sede la casa di moda Dombey & Son, emerge uno strano reperto. La segretaria generale, Loredana Fallai, decide di farlo valutare da uno storico dell’arte che è convinto siano le tavole progettate dal Brunelleschi per studiare la prospettiva. Una scoperta sensazionale, che però è seguita dall’uccisione della Fallai e dalla sparizione delle tavolette. Quindici anni dopo quel mistero, Firenze è al centro dell’interesse di architetti di fama mondiale, la città ha lanciato il concorso per completare la facciata di San Lorenzo. Da quel momento gli omicidi ricominciano e la prima vittima è Paolo del Chierico, ex amministratore delegato della casa di moda. Sua sorella Lucia e la fidanzata Giulia Landi, assieme a Maria Giovanna, la figlia di Fallai, decidono di indagare per trovare il colpevole.

Il rumore del silenzio di Brian Freeman

Shelby Lake è una neonata abbandonata in una fredda notte invernale che viene salvata dallo sceriffo Tom Ginn. L'uomo prima di trovarla ha avuto il presagio di un gufo delle nevi appollaiato su una barca. Sono passati venti anni da quella notte e Shelby è entrata finalmente in polizia. Come il padre adottivo, anche lei ha lo stesso presagio, segno che qualcosa di terribile sta per accadere. Infatti, in un bosco viene ritrovata la bici di Jeremiah Sloan, un ragazzino di dieci anni. La ragazza sente che molti sanno, perfino Tom, ma preferiscono tacere e l’intervento dei federali non sblocca la situazione. Shelby capisce che deve fare qualcosa per trovare al verità.

A gamba tesa di Annalisa Scaglione

A Crescobene, un paesino ligure, la vita scorre tranquilla fino a quando scompare improvvisamente l’iconica statua bizantina di San Pantaleo simbolo della chiesa e della squadra di calcio. I sospetti ricadono sul mister, un'accusa che sconvolge e rende increduli gli abitanti del posto. Il mister si professa innocente e molti sono disposti a tutto per dimostrare la sua estraneità. Le indagini, però, fanno emergere verità che affondano le loro radici in storie di vendette e rancore radicati negli anni.

La cena di Martin Österdahl

A Lillängen, i festeggiamenti per la notte del 31 dicembre vengono interrotti da una scoperta agghiacciante. Nella piscina vuota di una villetta isolata vengono ritrovati in una pozza di sangue i corpi di due persone abbracciate. Le vittime sono Lisa e Mikael Kjellvander che fino a poche ore prima erano immersi nei preparativi per i festeggiamenti: la figlia Ebba diciassettenne aveva invitato a casa il fidanzato Marlon, un ragazzo ombroso amante della musica. È quasi tutto pronto, ma quando suona il campanello e i padroni di casa si trovano davanti due vecchie conoscenze, la verità che è meglio ignorare ritornerà a galla.

Meglio morto di Lee Child

Michaela Fenton, è una veterana dell'esercito che lavora per l’FBI e si trova in un luogo sperduto dell’Arizona, in cui non c’è nulla e i turisti non ci vanno in vacanza. Quindi quando vede un fuoristrada schiantato contro l’unico albero nel raggio di chilometri e senza il guidatore inizia a farsi delle domande, soprattutto perché il fratello gemello è scomparso. Michaela pensa che lo scontro non sia casuale, nessuno ha voglia di parlare in quel posto, ma non sanno che la donna non si arrenderà fino a quando non avrà le sue risposte.

La mia prediletta di Romy Hausmann

Una donna viene investita da una macchina sul ciglio della strada. Quando arriva in ospedale non ha documenti e l’unica persona che può dire qualcosa su di lei è la figlia. La bambina dalla pelle bianchissima e gli occhi azzurro ghiaccio, ha un comportamento strano che insospettisce i medici, non conosce il suo cognome, il nome del padre e sostiene che vivono chiusi in una capanna perché nessuno li deve trovare. Quello che turba i medici però, è la tranquillità con cui la piccola afferma che la madre ha ucciso per sbaglio il padre e che non bisogna chiamare la polizia perché a pulire tutto ci pensa il fratellino Jonathan. Quando viene avvisato il commissario capo Gerd Brühling, l’uomo capisce subito che la donna è Lena Beck, la figlia del suo migliore amico, scomparsa 14 anni prima.

La setta delle ciambelle di Joe R. Lansdale

Meg sparisce improvvisamente dal negozio di ciambelle, il luogo dove lavora. I vicini sono convinti che sia scappata per evitare gli esattori, l’ex marito Charlie Garner, invece, ha dei sospetti inquietanti. Il negozio di ciambelle, è gestito da membri della congrega evangelista, convinti che a breve ci sarà uno sbarco extraterrestre. Il gruppo si fa chiamare il Popolo dei dischi volanti e indagando con il fratello Felix, la sua fidanzata e giornalista Amelia «Scrappy» Moon, Charlie scopre cose molto strane, tra cui un minaccioso scimpanzé tenuto al guinzaglio e un’arsenale di armi. Charlie inizia a temere per la sua vita e per quella dei suoi compagni, quando il suo informatore viene ucciso.

