Romanzi giugno 2023: le novità più belle da leggere in estate

Anche il mese di giugno è ricco di libri e novità soprattutto per quel che riguarda i romanzi. L’estate è sempre più vicina e non c’è niente di meglio di una bella avventura per tenerci compagnia nelle calde giornate. Ma quali sono i titoli da leggere sotto l’ombrellone? Scopriamoli insieme.

The dead romantics di Ashley Poston

Florence Day è la ghostwriter di una delle più famose autrici di romanzi del momento e anche la protagonista del libro di Ashley Poston in uscita il 6 giugno. Nella sua vita tutto va a gonfie vele fino a quando la sua relazione naufraga e lei inizia a non credere più all’amore. I suoi sentimenti le impediscono di svolgere il suo lavoro e quando sta per dire addio alla sua carriera, la situazione peggiora ulteriormente. Il padre di Ashley muore improvvisamente e la ragazza torna nella cittadina d’origine dove la famiglia gestisce un’impresa di pompe funebri. Una volta arrivata, ad Ashley sembra di rivivere la sua adolescenza quando era la ragazza eccentrica. A rendere la situazione ancora più complicata arriva Benji un fantasma che la segue ovunque e per il quale Ashley inizia a provare qualcosa.

Malibu rising di Taylor Jenkins Reid

Il libro di Taylor Jenkins Reid in uscita il 20 giugno, è ambientato nella Malibù degli anni Ottanta, precisamente nel 1983. È il 27 agosto e la città è in fermento perché Nina Riva, come ogni anno, darà la sua festa di fine estate. Tutti vogliono partecipare e farsi vedere accanto ai fratelli Riva, figli del famosissimo cantante Mick. I fratelli fin da piccoli sono stati inseparabili e si sono sempre sostenuti a vicenda a causa di un padre e di una madre spesso assenti. Agli occhi della società rappresentano un modello di successo, ma in realtà ognuno nasconde qualcosa, segreti inconfessabili che stanno per venire a galla.

Punto croce di Jazmina Barrera

Il tema dell’amicizia è al centro del libro di Jazmina Barrera: Mila, Citlali e Dalia sono amiche da sempre, accomunate dalla passione per il ricamo. Per loro, come per la maggior parte delle donne, questa attività ha rappresentato la possibilità di riscatto e libertà. Stessa libertà che hanno vissuto quando da giovani hanno deciso di partire da Città del Messico e fare un viaggio in Europa alla scoperta della Londra dei Clash e della Parigi di Degas. Dopo alcuni anni dalla loro avventura, Citlati scompare improvvisamente e Mila si ritrova a pensare a quel viaggio in cui il loro destino ha iniziato a prendere forma.

Cleopatra e Frankenstein di Coco Mellors

La New York al centro del libro di Coco Mellors, in libreria dal 13 giugno, è sfrenata, eccessiva e irraggiungibile. È in questa città che Cleo e Frank si incontrano la sera di Capodanno, all’interno dell’ascensore di un grattacielo. Quella sera non sanno ancora che dopo sei mesi si sposeranno e andranno a vivere insieme. Quello che all’inizio sembra un idillio, in realtà si rivela un punto di svolta infelice nella loro vita e in quella dei loro amici.

I gatti di Shinjuku di Durian Sukegawa

Il libro in uscita il 13 giugno porta il lettore nella Tokyo dei primi anni Novanta, quando la metropoli si espande e scoppia la bolla immobiliare. Non tutta la città è preda di questa frenesia, nella zona di Shinjuku ci sono soprattutto alberghi a ore in rovina e gatti, e tra i ruderi si aggira l’aspirante sceneggiatore e autore di quiz, Yama. Quando entra per la prima volta al Kalinka, un locale lungo e stretto, trova davanti a sé clienti particolari che gli daranno quella spinta di cui ha bisogno per trovare la sua strada.

La signora di E. L. James

Se avete amato Cinquanta sfumature di grigio, il 20 giugno potrete leggere il nuovo libro di E. L. James. Il seguito di The Mister è una storia d’amore appassionante che vede come protagonisti Maxim, un conte inglese e Alessia, la sua ex donna delle pulizie. L’uomo, nonostante nasconda segreti inconfessabili che riguardano lui e la sua famiglia, è disposto a tutto pur di sposare Anna. Quest’ultima è pronta a difendere il suo amore, pur essendo attanagliata da dubbi e incertezze.

Una sera tra amici a Jinbocho di Satoshi Yagisawa

L’autore de I miei giorni alla libreria Morisaki, torna il 6 giugno con un nuovo romanzo ambientato a Tokio. Qui le vite dei protagonisti proseguono tranquillamente all’interno del quartiere di Jimbocho, il luogo con più librerie al mondo. Tra queste c’è anche il piccolo negozio di Morisaki dove gli appassionati di letteratura giapponese moderna possono trovare i loro testi preferiti. A gestirla c’è lo zio Saturo, la moglie Momoko e a volte la nipote Tatako. La vita scorre come sempre fino a quando tornato da un viaggio con la moglie a Saturo iniziano ad accadere cose strane e anche lui non sembra più lo stesso.

Oro Puro di Fabio Genovese

Siamo nel 1492 e Cristoforo Colombo sta per partire con le sue Caravelle dal porto di Palos. Qui tra le stradine si aggira Nuno, un ragazzo di sedici anni che ha da poco perso la madre. Anche se ha sempre vissuto nella cittadina portuale, non è stato mia attratto dal mare, al contrario alle acque preferisce la terra come un granchio (il soprannome che gli aveva dato la madre). Nonostante non abbia mai sognato di fare il marinaio, per una serie di coincidenze si imbarca sulla nave di Cristoforo Colombo come scrivano. Da quel momento la sua vita cambia: attraverso i racconti del conquistatore capisce la sua grandezza e quanto la forza dell’amore possa travolgere tutto.

Come disinnamorarsi perdutamente di Jana Casal

La vita di Joy è stata costellata di ragazzi sbagliati dei quali non è stata mai innamorata, fino a quando non incontra Theo. Il ragazzo è gentile, sensibile ed è il suo coinquilino. Joy è disposta a tutto pur di conquistarlo, ma come sempre si illude perché una sera il ragazzo porta a casa la sua fidanzata Celine, di cui non aveva mai parlato. Annie, invece, da anni ha una relazione stabile con Jason anche se il ragazzo non sembra realmente coinvolto, infatti spesso scompare per lunghi periodi. Il libro racconta la storia di donne che vivono in balia delle loro insicurezze, ma che si rendono conto che non esiste nessuna relazione al mondo per cui valga la pena di decidere di mettere sé stesse in secondo piano.

