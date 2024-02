Cura e benessere della pelle, i prodotti Bioderma nella skincare routine

Convivere con la pelle a tendenza atopica significa vivere con una pelle molto secca e spesso irritata. Si tratta di una condizione molto diffusa nei neonati e nei bambini ma presente anche negli adulti, che genera disagio incidendo sulla qualità della vita: prurito, irritabilità, difficoltà a dormire, timore del giudizio altrui, stress. Per rispondere a queste problematiche, Biodema – marchio del gruppo NAOS che da oltre 40 anni pone l’ecobiologia al servizio della dermatologia per migliorare la salute della pelle – ha formulato Atoderm Intensive baume, il balsamo lenitivo ultra-nutriente e ultra-ricco adatto a ogni componente della famiglia, dagli 0 ai 99+ anni, che ripara e rinforza la barriera cutanea, nutrendo la pelle e calmando le sensazioni di prurito e fastidio.

Grazie al suo potere calmante e riparatore, Atoderm Intensive baume è diventato uno dei prodotti più iconici di Biodema e gode dell’endorsement di dermatologi di tutto il mondo. Un vero e proprio life changer per tutta la famiglia che, dopo aver festeggiato 10 anni di successo, continua a essere l’alleato ideale per lenire i fastidi della pelle secca in ogni fase della vita: accompagnando i neonati con dermatite atopica già dal primo giorno di vita e alleviando i fastidi di chi soffre di xerosi senile allo stesso tempo.

Tutti i prodotti Biodema sono formulati secondo i principi dell'ecobiologia, che è al centro dell'approccio Naos per rispettare l'ecosistema cutaneo e preservarne la salute a lungo. In particolare, Atoderm Intensive baume sfrutta i benefici dell’agente dermatologico PEA per calmare rapidamente il prurito, unisce la glicerina agli olii minerali per idratare e proteggere la pelle e sfrutta due innovativi brevetti:

Skin Barrier Therapy : questo brevetto previene biologicamente l'adesione dello Stafilococco Aureo, batterio responsabile dell'aggravamento dell’irritazione cutanea

Tecnologia Lipigenium: questa tecnologia rinforza la barriera cutanea stimolando la produzione di lipidi che proteggono la naturale funzione di barriera dall'ambiente circostante

Per agire al meglio, il trattamento Atoderm Intensive baume va applicato dopo una corretta detersione, step essenziale alla base del benessere della pelle. Per detergere la pelle prima del trattamento senza aggredirla, Bioderma ha formulato Atoderm Huile de douche, l’olio detergente ultra-nutriente e anti-irritazioni della linea Atoderm. Una base lavante ultra-delicata che permette di lenire la pelle nutrendola già sotto la doccia e placandone le sensazioni di fastidio.

Il marchio Bioderma è attento al benessere della pelle e per questo ha realizzato prodotti per ogni esigenza come Bioderma Atoderm Intensive Gel Moussant che contrasta la proliferazione di microorganismi responsabili del peggioramento della secchezza cutanea. Lenisce le sensazioni di irritazioni e contribuisce a rinforzare biologicamente la barriera cutanea.

Tra i prodotti di punta di Bioderma ci sono anche l’acqua macellare e tra i must c’è Sensibio H2O ideale per viso e occhi, elimina anche le più piccole particelle che si depositano sulla pelle a causa di inquinamento e smog e rimuove con delicatezza ed efficacia anche il make-up waterproof. Un gesto di detersione quotidiana che mantiene la pelle sana in modo che i trattamenti skincare successivi siano efficaci.

Nel caso in cui avete la pelle secca potete provare anche Hydrabio H2O acqua micellare idratante dermatologica che rispetta la barriera cutanea. Assicura una detersione senza risciacquo oltre a un'azione struccante ottimale su viso e occhi.