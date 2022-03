Bottega Verde: la linea di cosmetici made in Italy e naturali

È iniziato un nuovo capitolo per Bottega Verde. Forte della sua unicità, il brand ha intrapreso il percorso per valorizzare pienamente i suoi elementi distintivi: produzione ?made in Italy?, scelta di naturalità equilibrata e consapevole e ricerca di una sempre maggiore eco sostenibilità.

Da oltre 40 anni, infatti, Bottega Verde crea prodotti cosmetici e di bellezza con ingredienti di origine naturale, combinando la tradizione dell'eccellenza italiana con uno spirito di continua innovazione.

Il nuovo progetto vede nella Tenuta Massaini, a Pienza, il cuore e il punto di partenza, dove coltivare piante, erbe aromatiche e fiori da utilizzare nelle formulazioni dei cosmetici Bottega Verde, dando vita a prodotti in cui la natura è protagonista, per una cosmesi con meno chimica superflua, più efficace e ricca di piacevolezza.

Gli attivi principali che si ricavano dalle coltivazioni di Tenuta Massaini provengono da olivi, viti e avena da cui si ricavano estratti, frutto di una rigorosa selezione che va dalla scelta del luogo di coltivazione ai metodi di crescita, estrazione e raccolta.

Le olive sono raccolte a mano e selezionate dalle piante migliori, l?olio extravergine, assoluto protagonista della nuova linea, nutre, protegge, illumina e aiuta la pelle a ritrovare il suo naturale splendore.

L?avena viene coltivata nella Tenuta Massaini, coccolata dal sole delle sue terre generose. I suoi derivati ed in particolare il latte di Avena vengono ampiamente utilizzati in cosmetica per le proprietà idratanti e lenitive.

Tra i prodotti della linea Bottega Verde Tenuta Massaini potrai trovare:

Crema mani protettiva e nutriente con Olio d?Oliva di Tenuta Massaini

Dalla formula dermatologicamente testata e la texture ricca, per pelli particolarmente esigenti, questa crema nutre intensamente e protegge le mani regalando una morbidezza istantanea. Ottima per alleviare la sensazione di secchezza dovuta alle aggressioni esterne, è realizzata con il 96% di ingredienti di origine naturale e arricchita con principi funzionali tra cui Vitamina E, Burro di Karité e Olio Extravergine d?Oliva.

Inoltre, come tutti i prodotti della linea Tenuta Massaini di Bottega Verde, la crema mani protettiva è priva di parabeni, cessori di formaldeide, coloranti, oli minerali, siliconi, EDTA e PEG.

Burro corpo nutriente con Olio d?Oliva di Tenuta Massaini

Grazie alle pregiate attività dell'olio d'oliva di Tenuta Massaini e alla formula con alto contenuto di oli vegetali nutrienti ed emollienti, questo burro corpo aiuta la pelle esigente a ritrovare la sua naturale bellezza e una sensazione di morbidezza e tonicità. Realizzato con il 98% di ingredienti di origine naturale, tra cui Burro di Cacao, Burro di Karité e Olio Extravergine d?Oliva, il burro corpo nutriente di Bottega Verde ha una formula dermatologicamente testata ed è privo di parabeni, cessori di formaldeide, coloranti, oli minerali, siliconi, EDTA e PEG.

Set Olivo con cestino intrecciato, crema mani e burro corpo

Un?idea regalo originale e profumata, perfetta sia per provare i cosmetici naturali di Bottega Verde che per regalarli alle persone che più amiamo. Il set contiene una confezione di Crema mani, protettiva nutriente, con olio d'Oliva di Tenuta Massaini (75 ml) e una confezione di Burro corpo, nutriente intenso, con olio d'Oliva di Tenuta Massaini (150 ml), contenuti all?interno di un delizioso cestino di vimini intrecciato.

Set Avena con crema viso e Detergente viso

Questo set è l?ideale per le pelli delicate e sensibili ed è composto da una confezione di crema viso idratante nutriente lenitiva con latte di Avena di Tenuta Massaini (50 ml) e una confezione di detergente viso extra dolce, lenitivo e vellutante con latte di Avena di Tenuta Massaini (200 ml)

La crema viso è un trattamento nutriente e idratante quotidiano, che protegge e dona comfort istantaneo alla pelle facilmente irritabile. Ottimo per le pelli più sensibili, questa crema aiuta a mantenere la pelle nel suo stato ottimale, ha una formula dermatologicamente testata sulla cute sensibile ed è realizzata con il 97% di ingredienti di origine naturale selezionati per la tua bellezza.

Il detergente viso extra dolce, lenitivo e vellutante con latte di Avena di Tenuta Massaini è un prodotto dalla formula eccezionalmente delicata per detergere il viso, eliminando impurità e residui del trucco. La sua texture ultra cremosa regala una pelle morbida e vellutata ed è formulato per minimizzare i rischi di allergia. Inoltre, è formulato con il 98% di ingredienti di origine naturale selezionati ed è dermatologicamente testato sulla cute sensibile.

