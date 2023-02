I correttori top per coprire alla perfezione le occhiaie

Le occhiaie sono il cruccio di quasi tutte le donne. Ci danno un’aria stanca, assonnata e poco fresca, ecco perché siamo sempre alla ricerca del prodotto perfetto per coprirle!

Ci sono in commercio centinaia di correttori ma non tutti hanno la giusta tonalità e texture per coprire le occhiaie, abbiamo quindi selezionato per voi i migliori correttori per occhiaie in commercio!

1. Il migliore: Maybelline New York correttore liquido Il Cancella Età

Indiscutibilmente questo correttore liquido di Maybelline è tra i migliori e più venduti degli ultimi anni. Ha una coprenza media e il suo punto forte è la texture che non va nelle pieghette e non evidenza rughe e segni del contorno occhi. In più grazie alla sua texture sottile è possibile anche stratificarlo per ottenere una maggiore coprenza. Ricoperto da migliaia di morbide micro-fibre, l'applicatore svolge un'azione mirata di correzione delle imperfezioni, rispettando le zone delicate del contorno occhi. Risultato: immediatamente occhiaie, piccole rughe e borse appaiono come cancellate. Lo sguardo appare luminoso e riposato. Nell’ultimo periodo è stata anche ampliata la gamma di colori disponibile: ci sarà sicuramente quello perfetto per voi!

2 .Correttore Liquido Maybelline New York Fit Me

Se avete solitamente poche occhiaie ma vi piace comunque illuminare e correggere un minimo la zona sotto agli occhi questo è il correttore che fa per voi. Leggero, illuminante ed a lunga tenuta! Copre le imperfezioni senza alterare i toni naturali della pelle ed allieva i segni della fatica!

3. Il più caro: NARS Radiant Creamy Concealer – Honey

Un correttore liquido ma con una texture più densa e corposa. Il Radiant Creamy Concealer di Nars è considerato uno dei correttori migliori per quanto riguarda l’alta profumeria. Ha un’ottima coprenza ed una resa pazzesca anche in foto.

4. Rimmel Match Perfection, Correttore illuminante

Il correttore che copre ed illumina allo stesso tempo. Pratico da utilizzare grazie al pennellino incorporato nella confezione. Ideale anche se avete bisogno di ritoccare il makeup on-the-go durante la giornata.

5. Palette Makeup Conceal di NYX Professional

Makeup Conceal di NYX Professional è una palette con 6 correttori dalla texture cremosa facile da stendere in modo uniforme e a tripla funzione. Perfetta da utilizzare per il concealing, per correggere le imperfezioni e per il contouring, questa palette sottolinea i volumi del viso in un attimo, dona un incarnato uniforme e illumina i tuoi tratti, correggendo discromie e imperfezioni. Grazie alle sei sfumature presenti in ogni set, puoi coprire le imperfezioni e scolpire i lineamenti in un lampo; inoltre, tutti i colori sono modulabili e possono essere utilizzati sia da soli che combinati tra loro per creare la tonalità perfetta per te.

6. Correttore liquido a coprenza elevata Infaillible

Correttore liquido waterproof a elevata coprenza dalla texture leggera, Infaillible di L'Oréal Paris corregge e valorizza l'incarnato per una tenuta infallibile fino a 24h. Ideale da utilizzare su occhiaie o piccole imperfezioni oppure su tutto il viso per un incarnato omogeno, questo correttore dona alla pelle un aspetto luminoso e naturale grazie alla formula innovativa con il 30% di pigmenti colorati per una coprenza maggiore. Inoltre è molto facile da applicare grazie alla texture leggera e al maxi applicatore e dona un finish naturale e luminoso.

7. Correttore stick copri occhiaie Hide The Blemish di Rimmel London

Per apparire al meglio ogni giorno, aggiungi il correttore Hide The Blemish di Rimmel London al tuo kit per il trucco! Efficace contro imperfezioni, rossori e segni della stanchezza, Hide The Blemish Concealer di Rimmel London è un correttore in stick cremoso ideato per mascherare occhiaie e imperfezioni e per regalarti una pelle perfetta. La sua meravigliosa texture ultra cremosa, morbida e scorrevole ha una resistenza eccellente, che ti garantisce almeno 5 ore di copertura, si sfuma facilmente e si uniforma perfettamente con l'incarnato per un risultato perfettamente naturale.

