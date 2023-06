I 6 migliori contorno occhi: la tua guida completa per uno sguardo luminoso

Il contorno occhi è una zona delicata del viso che richiede cure specifiche per mantenere la pelle idratata, levigata e priva di segni di stanchezza. Scegliere la crema giusta per il contorno occhi è fondamentale per ottenere risultati visibili e duraturi.

Dai prodotti antirughe alla prevenzione dei grani di miglio, passando per borse, occhiaie e occhi gonfi, ecco i 6 migliori prodotti per il contorno occhi e i consigli per scegliere il prodotto giusto per ogni esigenza, per prenderci cura al meglio di questa zona delicata del viso.

L'importanza del contorno occhi

Il contorno occhi è una delle prime aree del viso ad essere colpite dai segni dell'invecchiamento, come rughe, zampe di gallina e occhiaie. Questa zona è più sottile rispetto al resto del viso e ha meno ghiandole sebacee, rendendola più vulnerabile alla disidratazione e alla formazione di rughe. Una crema specifica per il contorno occhi è quindi la soluzione giusta per attenuare e prevenire questi segni e per mantenere la pelle giovane e luminosa.

Come scegliere la giusta crema per il contorno occhi

Quando si seleziona una crema per il contorno occhi, è importante prendere in considerazione diversi fattori. Innanzitutto, assicurarsi che il prodotto contenga ingredienti idratanti ed emollienti che aiutino a mantenere la pelle elastica e morbida.

Inoltre, se il problema da affrontare sono rughe e zampe di gallina, è bene selezionare quelle creme che contengano antiossidanti e peptidi in grado di combattere i segni dell'invecchiamento.

Infine, verificare se il prodotto sia adatto al proprio tipo di pelle e se sia stato testato oftalmologicamente per evitare irritazioni.

I 6 migliori prodotti per il contorno occhi

Vediamo quindi insieme i 6 migliori prodotti per il contorno occhi.

Contorno occhi Drunk Elephant - per perdita di tono ed elasticità, rughe sottili e medie

C-Tango è il contorno occhi di Drunk Elephant che sfrutta un mix di potenti antiossidanti, ceramidi ricostituenti, oli vegetali e attivi lenitivi, il tutto progettato per rinfrescare e ripristinare un aspetto radioso. Abbastanza delicato da poter essere usato mattina e sera, ha una texture ricca e rigenerante e una formula priva di parabeni, solfati e ftalati.

Soluzione ideale per contrastare la perdita di tono ed elasticità e rughe sottili e medie, questa crema per contorno occhi, infine, sfrutta una combinazione di otto peptidi, cinque forme di vitamina C e l’estratto di cetriolo per una pelle più compatta e più forte intorno alla zona degli occhi.

Contorno occhi The Ordinary - per la prevenzione dei grani di miglio

Il siero Multi-Peptide Eye è un contorno occhi con una formula a base d'acqua progettata per contrastare la comparsa di segni comuni di invecchiamento intorno alla zona degli occhi.

Questo siero utilizza le tecnologie multiple del peptide, in sinergia con l’azione della niacinamide e dell’estratto di corteccia di Fraxinus excelsior, per contribuire a ridurre l'aspetto di rughe, zampe di gallina, borse e occhiaie. Inoltre, la sua texture leggera è perfetta anche per chi soffre di grani di miglio, aiutando a prevenirne la formazione, mentre la speciale formula agisce a 360°, migliorando l'aspetto della struttura della pelle del contorno occhi e la sua luminosità.

Contorno occhi Neutrogena Hydro Boost - con Acido Ialuronico

Hydro Boost Crema Gel Contorno Occhi Anti-fatica ti aiuta ad iniziare al meglio la giornata con una dose di idratazione rinfrescante che esercita una tripla azione, conferendo al tuo contorno occhi un aspetto fresco e rivitalizzato, attenuando i segni della stanchezza.

Una dose di idratazione intensa che rimpolpa istantaneamente la pelle del contorno occhi grazie alla tecnologia Hyaluronic Gel Matrix, favorendo l'idratazione e rafforzando la barriera cutanea, questo contorno occhi preserva l’idratazione per 24 ore, prevenendo così la perdita di elasticità e conferendo al contorno occhi un aspetto fresco ogni giorno

La sua formula leggera in gel rivitalizza gli occhi stanchi e aiuta ad attenuare i segni di stanchezza, si assorbe istantaneamente, creando una base ideale per il trucco, e grazie alle comode dimensioni, puoi portarla con te durante il giorno per regalarti una sferzata di idratazione ogni volta che ne hai bisogno. Adatta anche per pelli sensibili.

Contorno occhi RoC Retinol Correxion – contro rughe, gonfiori e occhiaie

RoC Retinol Correxion è una crema contorno occhi clinicamente testata per ringiovanire visibilmente la pelle delicata del contorno occhi.

Realizzato con puro Retinolo RoC e l’esclusivo complesso minerale per una maggiore idratazione e una maggiore efficacia del Retinolo, questa crema agisce in modo efficace sui 3 segni del tempo (gonfiore, occhiaie e rughe), illumina visibilmente il contorno occhi, lo distende e riduce l'aspetto delle linee sottili.

Arricchita con zinco ed emollienti, questa formula ipoallergenica senza profumo ripara la pelle sensibile, secca e danneggiata e la lenisce attivamente, ha una texture ricca e facile da spalmare ed è formulata per ridurre al minimo il rischio di allergie.

Contorno occhi CeraVe Eye Repair - contro occhiaie e borse

Il contorno occhi CeraVe Eye Repair è una crema riparatrice per il contorno occhi che contiene un complesso di estratti marini e vegetali che contribuisce a ridurre l’aspetto delle occhiaie e delle borse, illuminando tutta l’area del contorno occhi.

Adatta a tutti i tipi di pelle, questa crema senza profumo non unge e si assorbe rapidamente, oltre a contenere 3 ceramidi essenziali, acido ialuronico, niacinamide e la tecnologia brevettata MVE (Multivesicular Emulsion) che assicura un rilascio continuo degli attivi per un'idratazione costante per tutta la giornata.

Prodotto non comedogeno, senza profumo e testato oftalmologicamente.

Contorno occhi con bava di lumaca Bioluma - anti rughe

Ricca di principi attivi funzionali, tra cui bava di lumaca, acido ialuronico, vitamina E, olio di argan e aloe vera, ed estratti botanici scelti quali calendula e ippocastano, e acido pirrolidon-carbossilico, il contorno occhi alla bava di lumaca di Bioluma svolge un’efficace azione idratante, anti-età, nutriente e rinfrescante.

Adatta a tutti i tipi di pelle, è un prodotto dermatologicamente testato, formulato secondo i principi di una cosmesi che predilige principalmente ingredienti di origine naturale e vegetale, con bava di lumaca prodotta in allevamenti in Toscana 100% responsabili, etici, immersi nel verde e lontani dallo smog delle grandi città.

Un’emulsione soffice e ricercata, specificatamente studiata per trattare le rughe, le occhiaie e la secchezza della pelle del contorno occhi.

Consigli per l'applicazione della crema per il contorno occhi

Per ottenere i migliori risultati, applicare la crema per il contorno occhi due volte al giorno, mattina e sera, su pelle pulita. Utilizzare il dito anulare per picchiettare delicatamente il prodotto lungo l'osso orbitale, evitando di sfregare o tirare la pelle. Assicurarsi di seguire le indicazioni specifiche del prodotto scelto e di essere costanti nell'utilizzo per ottenere i massimi benefici.

Scegliere la crema giusta per il contorno occhi è fondamentale per prendersi cura di questa zona delicata del viso. I 6 prodotti presentati in questo articolo offrono una gamma di opzioni per soddisfare diverse esigenze e preferenze. Ricorda di considerare i fattori importanti nella scelta di una crema per il contorno occhi e di seguire le istruzioni per ottenere risultati visibili. Prenditi cura del tuo contorno occhi e goditi uno sguardo luminoso e radioso!

