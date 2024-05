4 maschere per capelli biologiche e naturali, da provare prima di subito!

Le maschere per capelli sono emulsioni cosmetiche formulate con sostanze in grado di riparare la struttura del capello, donano forza, volume, lucentezza, pettinabilità e antistaticità a capelli spenti, sfibrati, grassi o colorati.

L’estate è il periodo più delicato per la cura e la salute dei capelli. Sole, salsedine, cloro, docce e trattamenti frequenti possono infatti danneggiare la nostra chioma: a tale scopo, le maschere nutrienti e ristrutturanti per capelli sono formulate con sostanze in grado di riparare la struttura del capello, rendendolo visibilmente più voluminoso e forte.

È importante ricordare che la maschera non deve essere usata giornalmente come sostituto del balsamo; l’ideale è applicarla 1, massimo 2 volte a settimana, rispettando il tempo di posa, così da nutrire e ristrutturare il capello in profondità, conferendogli volume e forza.

Ne esistono di diversi tipi, a seconda della funzione da svolgere; abbiamo quindi selezionato 4 differenti maschere per capelli, ognuna adatta ad un’esigenza diversa. Scopri qual è quella più adatta ai tuoi capelli!

Maschera capelli ristrutturante alla bava di lumaca



Questa maschera per capelli alla bava di lumaca marcata Nuvò è veramente eccezionale: grazie all’azione sinergica dei suoi 10 principi attivi (tra cui cheratina vegetale, olio di mandorle e olio di jojoba), dona morbidezza e volume sin dalla prima applicazione. Adatta a tutti i tipi di capelli, dermatologicamente testata e nichel tested, districa ed evita l'effetto crespo; i capelli risultano morbidi, pettinabili, sani, soffici, districati, luminosi e piacevolmente profumati.

Inoltre, in caso di capelli grassi, questa maschera non li appesantisce né li opacizza. Da applicare anche più volte alla settimana dopo lo shampoo, va lasciata in posa per soli 5 minuti. Approvata!

Maschera anticaduta capelli con spirulina

L'impacco rinforzante con alga spirulina di Gyada Cosmetics è un concentrato biologico vitaminizzante e remineralizzante. Adatta a tutti i tipi di capelli e ideale per restituire vigore alle chiome più fragili, stressate e con tendenza al diradamento, questa maschera capelli pre shampoo promette di nutrire e ristrutturare anche le chiome più secche e aride. Inoltre, è certificata biologica e realizzata e prodotta in Italia.

Se vuoi saperne di più, qui puoi trovare la nostra recensione.

Maschera per capelli ricci, effetto anti crespo

Quella di MaterNatura è una maschera per capelli condizionante che combatte l'effetto crespo e aiuta ad attivare e a definire i ricci. Realizzata con ingredienti bio, certificati, naturali, organici e non testati sugli animali, questa maschera idrata e rinforza la cuticola dei capelli, dona forza, elasticità e lucentezza, evita l'eccessiva disidratazione del capello al momento del lavaggio e regala ricci dall’aspetto naturale, vivaci e duraturi. Inoltre, è un prodotto cosmetico vegan privo di siliconi, parabeni, paraffina, oli minerali, OGM, SLS, SLES e DEA.

Maschera capelli lucidante al mirtillo

Maschera lucidante vellutata e leggera, particolarmente indicata per rendere i capelli morbidi e lucenti. L'estratto di mirtillo, dall'alto potere antiossidante, previene l'invecchiamento e, in sinergia con gli estratti di Camomilla, Limone ed Ortica, dona lucentezza e vitalità ai capelli. Burro di Karitè, Olio di Mandorle e Burro di Cacao completano l'azione per una chioma nutrita, idratata e non appesantita.

Inoltre, la maschera capelli al Mirtillo di Alkemilla è un prodotto biologico certificato, vegano, cruelty free, testato per il nichel, il cromo e il cobalto e approvato dal CGM (Curly Girl Method).

