Wilkinson Xtreme 3 Eco Green: il rasoio usa e getta ecologico

Wilkinson Sword lancia il nuovo Xtreme 3 Eco Green, il suo primo rasoio usa e getta riciclato e riciclabile.

Questa nuova versione dello storico rasoio usa e getta di Wilkinson ha un manico realizzato con il 95% di plastica riciclata e, alla fine del suo utilizzo, sarà sufficiente staccare le lame dal manico per poterlo smaltire, regalandogli una nuova vita e combattendo l’inquinamento.

Rasoio dotato di due strisce lubrificanti prima e dopo le lame, formulate con Aloe e Vitamina E che aiutano a proteggere la pelle dalle irritazioni, ideali per le pelli sensibili. Inoltre troviamo tre lame flessibili che consentono di ottimizzare il contatto con la pelle e si adattano ai contorni del viso.

Xtreme 3 Eco Green fa parte di un nuovo modo di avvicinarsi al mondo della rasatura che Wilkinson Sword applica anche al packaging, anch’esso più “ecologicamente responsabile”, in cartone riciclato per più del 90%: un’innovazione nel settore dei rasoi usa e getta. Inoltre, la confezione è certificata FSC, un’etichetta che garantisce la provenienza della materia prima cellulosa da foreste certificate, per un approvvigionamento responsabile, mirato a combattere la deforestazione.

Un prodotto disponibile anche nella versione da donna. Qui la nostra recensione.

Concludiamo con il prezzo consigliato di 4,49 euro (confezione da 4 pezzi).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Scopri di più su Amazon.it