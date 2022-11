Black Friday: i migliori trolley in offerta

Siete alla ricerca di una valigia per le prossime vacanze? Ecco allora la nostra selezione di vari modelli con sconti fino al 46%.

In promozione per il Black Friday tanti trolley morbidi e rigidi, di vari colori, capienti e resistenti. Prodotti delle migliori marche come Samsonite e American Tourister.

I prezzi dei prodotti in offerta potrebbero subire variazioni.

Trolley rigido Amazon Basics 78 cm a 105 euro (sconto 15%)

Scopri di più su Amazon

Trolley Rigido American Tourister 75 cm a 129 euro (sconto 24%)

Scopri di più su Amazon

Trolley morbido Samsonite 78 cm a 183 euro (sconto 20%)

Scopri di più su Amazon

Trolley morbido Samsonite 55 cm a 95 euro (sconto 43%)

Scopri di più su Amazon

Trolley rigido Hauptstadtkoffer 55 cm a 64 euro (sconto 46%)

Scopri di più su Amazon

Trolley rigido Level 8 55 cm a 95 euro (sconto 20%)

Scopri di più su Amazon

Trolley rigido Delsey 55 cm a 137 euro (sconto 23%)

Scopri di più su Amazon

Trolley-Valigia morbida Eastpak 79 cm a 154 euro (sconto 14%)

Scopri di più su Amazon

Trolley rigido Samsonite 81 cm a 260 euro (sconto 50%)

Scopri di più su Amazon

Trolley-Zaino Invicta 48 cm a 58 euro (sconto 31%)

Scopri di più su Amazon