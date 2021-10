La coperta elettrica di Medisana in offerta con il 71% di sconto

Medisana è lo specialista leader nel mercato dell'assistenza sanitaria a domicilio e nel campo dei massaggi, ma non solo. L'azienda tedesca, impegnata da oltre 35 anni per la salute delle persone, offre prodotti orientati al futuro per la moderna vita quotidiana in un mondo sempre più interconnesso.

La coperta riscaldante HU 665 di Medisana è un prodotto di ottima qualità con il quale potrai riscaldare il letto dolcemente, rilassare tutto il corpo e dormire sonni sereni.

Adatta per materassi con una lunghezza di 150 cm e una larghezza da 90 a 100 cm, la

coperta elettrica di Medisana è dotata di una tecnologia moderna che garantisce una distribuzione uniforme del calore e di un sistema di sicurezza con protezione contro il surriscaldamento che consente di rilassarsi in tutta tranquillità. Inoltre, è dotata di 3 livelli di temperatura, per soddisfare tutte le necessità, e di un telecomando a cavo, si spegne automaticamente dopo 180 minuti e, grazie all'interruttore rimovibile, può essere lavata anche in lavatrice a 30 gradi.

La coperta riscaldante di Medisana è poi realizzata in tessuto morbido, piacevole al tatto e certificato Öko-Tex Standard 100, ed è facilissima da usare: basterà stendere la coperta elettrica sopra le lenzuola e tirare il copripiumino sopra di essa, impostare la temperatura prescelta e godersi il dolce calore.

Perfetta per rilassarsi dopo una lunga giornata, per alleviare tensioni e dolori muscolari e ritrovare il benessere, la coperta riscaldante di Medisana assicura un letto con una temperatura piacevole per potersi addormentare velocemente e in modo rilassato ed è in offerta su Amazon solo per pochi giorni a 19,99?, con uno sconto del 71%: approfittane subito!

Specifiche tecniche:

Dimensioni: circa 150 x 80 cm

Peso: circa 1 kg

Potenza: 60 Watt

Alimentazione: 230 V - 50 Hz

