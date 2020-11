Black Friday: divano due posti solo per oggi scontato del 26%

Tornare a casa e potersi rilassare su un comodo divano ci permette di riposarci dopo una lunga giornata di lavoro.

Grande o piccolo il divano è l’elemento d’arredo centrale all’intero del soggiorno, ideale per condividere il nostro tempo libero in compagnia della famiglia, guardando un film o leggendo un libro.

Per arredare casa e avere il massimo del comfort a prezzi ridotti possiamo approfittare delle offerte del Black Friday Amazon e acquistare il divano due posti solo per oggi con uno sconto del 26%

Ideale se in casa abbiamo poco spazio, riesce ad integrarsi all’ambiente grazie anche al rivestimento in morbido lino disponibile sia in grigio che in nero.

Il modello con due cuscini per la seduta e due per lo schienale è perfetto per guardare la televisione soli o in compagnia, e avere il massimo della comodità.

Il divano grazie alla sua solida struttura e ai piedini rinforzati in gomma, offre un supporto stabile e in grado di sostenere fino a 200kg, senza però rinunciare all'eleganza ad un prezzo super conveniente.