Amazon Prime Day: l'epilatore a luce pulsata Braun Silk-Expert Pro 5 in offerta con uno sconto del 41%

Silk-expert Pro 5 è l'epilatore a luce pulsata di Braun sicuro, rapido ed efficiente, per una riduzione visibile dei peli in sole 4 settimane. Infatti, la tecnologia a luce pulsata con 400000 impulsi di luce utilizzata da questo epilatore, clinicamente testata e dermatologicamente accreditata come sicura sulla pelle dall'organizzazione internazionale Skin Health Alliance, colpisce e inibisce in modo permanente il follicolo pilifero, per una epilazione permanente.

Nei colori del bianco e oro e dal design compatto, piccolo e leggero, per una facile maneggevolezza e un uso senza sforzi, l'epilatore a luce pulsata Silk-Expert Pro 5 è più sicuro grazie alla tecnologia SensoAdapt con protezione UV, che rileva il tono della pelle 80 volte al secondo, adattandosi ad esso e selezionando automaticamente il miglior livello di intensità, così da offrire un equilibrio ottimale tra efficacia e sicurezza per una rimozione definitiva dei peli visibili.

Inoltre, è comodo da usare e molto veloce ( bastano meno di 5 minuti per trattare entrambe le gambe al livello di potenza più basso), e tra le numerose caratteristiche che rendono l'epilatore a luce pulsata Silk-Expert Pro 5 un prodotto efficacie e professionale possiamo trovare:

400.000 impulsi di luce - l’epilatore garantisce 400.000 impulsi di luce, che equivalgono a 22 anni di trattamento, così che non dovrai mai sostituire la lampadina;

garantisce 400.000 impulsi di luce, che equivalgono a 22 anni di trattamento, così che non dovrai mai sostituire la lampadina; clinicamente testato per la riduzione permanente dei peli in sole quattro settimane, penetra in profondità nella pelle;

in sole quattro settimane, penetra in profondità nella pelle; tre livelli di intensità - i tre livelli di intensità assicurano che la potenza della luce sia adatta alla tonalità della tua pelle;

frequenza degli impulsi di luce da 0,5 a 0,9 secondi - questo epilatore a luce pulsata rilascia continui impulsi di luce che riducono al massimo il tempo di trattamento;

rilascia continui impulsi di luce che riducono al massimo il tempo di trattamento; tre modalità - normale, delicata, extra-delicata; le modalità delicata ed extra-delicata riducono il livello di energia e sono adatte a chi utilizza il dispositivo per la prima volta o alle aree sensibili.

All'interno della confezione troverai: un Silk-expert Pro 5, un rasoio Venus Extra Smooth Swirl, un trasformatore con cavo di alimentazione e spina, una custodia di bellezza stampata e una testina di precisione, per raggiungere le aree più piccole come il viso, zona bikini o ascelle.

Inoltre, è importante ricordare che l'epilatore a luce pulsata Braun Silk-Expert Pro 5 può essere efficacemente utilizzato anche dagli uomini, e risulta efficace su tonalità della pelle da chiare a medie, con peli che variano da biondi naturali a castani scuri o neri. La luce pulsata, invece, è meno indicata per trattare peli biondi chiari, rossi, grigi o bianchi, in cui è presente una quantità inferiore di melanina, preposta ad assorbire la luce.

