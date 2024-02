Vactidy Blitz V8Pro: completo aspirapolvere senza fili in offerta a 99 euro

Vactidy, brand di elettrodomestici specializzato in dispositivi per la pulizia di casa, ha presentato il nuovo aspirapolvere Blitz V8Pro.

Grazie all'implementazione di nuove spazzole e alla tecnologia “EasyGrab”, Blitz V8Pro promette una pulizia efficace in ogni angolo della casa, mentre il design autoportante consente di mantenere in verticale l’aspirapolvere senza supporti esterni.

La tecnologia “CycloneFlow” è uno dei punti di forza di questo prodotto, in grado di assicurare una potente aspirazione e un filtraggio efficiente delle particelle di polvere, il tutto con una rumorosità di soli 66dB. Scendendo nel dettaglio, l'aspirapolvere Blitz V8Pro integra un sistema di filtrazione ciclonica a 4 stadi che assicura il filtraggio del 99,97% delle particelle di polvere microscopiche, fino a 0,1 micron. Non dimentichiamo la dimensione del contenitore per la polvere da 500 ml.

V8Pro è dotato di un motore da 160 W, che fornisce un’aspirazione di 25 kPa in due modalità: Max e ECO (con una durata della batteria fino a 35 minuti). Può così facilmente catturare peli di animali domestici, polvere, detriti, briciole, cibo per animali domestici e altra sporcizia. Inoltre, la spazzola per pavimenti con tecnologia “EasyGrab”, con setole e striscia di plastica, cattura la polvere su ogni superficie, dal legno duro alla moquette.

Completano le caratteristiche il tubo metallico retrattile che consente di regolare l'altezza, 4 luci a LED per identificare facilmente la sporcizia, una testina girevole a 180° e la batteria rimovibile a 6 celle da 2200 mAh.

Il V8 Pro può essere montato a parete e gli accessori (bocchetta dotata di spazzole retrattili ed una bocchetta a lancia) possono essere riposti insieme.

L'aspirapolvere Vactidy Blitz V8 Pro è già in offerta su Amazon a 99 euro, con uno sconto del 23%.

Scopri di più su Amazon

In qualità di Affiliato Amazon, Citynews riceve un guadagno dagli acquisti idonei.