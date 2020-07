Le scarpe da corsa per rimanere in forma anche in estate

Gli amanti dello sport o chi vuole rimanere in forma anche durante la stagione calda, non vedono l'ora di sfruttare le temperature più miti e il sole per allenarsi.

Tra gli sport da svolgere ovunque, la corsa è l’attività per eccellenza, basta avere pantaloncini, canotta e un paio di scarpe da ginnastica!

Ecco quindi 5 modelli con cui iniziare a correre, comodi e perfetti anche per chi non rinuncia mai ad un outfit alla moda.

Nike: per chi ama lo stile vintage

Le scarpe da corsa stile sneakers sono pensate per gli uomini che non vedono l'ora di rimettersi in forma con stile. Disponibili in nero, bianco e grigio, sono perfette per chi ama lo stile vintage, e danno un tocco in più al vostro abbigliamento da corsa. La parte esterna in tessuto sintetico è completata dal classico baffo iconico della Nike perfetto per avere una calzatura confortevole, comoda e di tendenza durante l'allenamento. La suola in gomma, offre una perfetta combinazione tra stabilità e ammortizzazione del piede e garantisce un'ottima resistenza all'usura. Pratiche e leggere sono ideali non solo per la corsa, ma anche per il tempo libero, si abbinano a tutti gli outfit casual. Sono ideali per un look classico che non passa inosservato grazie ai colori neutri.

Pro. I materiali sono di qualità e sono comode.

Contro. Bisogna fare atenzione con le taglie.

Salomon : scarpe per il Trail Running

La scarpa da ginnastica deve essere versatile e adatta ad ogni tipo di terreno. Questo modello riesce ad unire leggerezza ed efficienza sia sull'asfalto che sui terreni impervi e fangosi. I tacchetti e la suola in caucciù aderente regala una buona trazione anche sulle superfici umide. La tomaia impermeabile protegge il piede dalle precipitazioni improvvise. Grazie al sistema Sensifit le scarpe si adattano al piede e regalano una vestibilità adatta ad ogni conformazione. Completate dalla tecnologia Quicklace permettono di allacciarla facilmente, senza nodi, per una sensazione avvolgente e un comfort totale.

Pro. Chiusura pratica e sicura.

Contro. Bisogna controllare bene le taglie.

TQGold : scarpe unisex

Amate gli sport all’aria aperta, il fitness, la corsa o lunghe passeggiate? Questa scarpa unisex è la scelta ideale. L'intersuola regala alla calzatura un'ammortizzazione leggera e resistenza, grazie anche all'unità Air sole visibile. La suola in gomma con scanalature flessibili profonde, assicura una maggiore trazione ad ogni passo assorbe gli urti per stabilizzare il piede. La tomaia in mesh con costruzione a maglie assicura il massimo della traspirabilità ideale per mantenere il piede asciutto anche dopo diverse ore di allenamento. La scarpa dal design essenziale, ma raffinato è perfetta anche per il tempo libero.

Pro. Comode e adatte ad ogni stagione.

Contro. Per alcuni utenti la suola interna non è molto comoda.

Nike : scarpe da corsa in pelle

Total black, linee minimal ed eleganti sono il marchio distintivo di questo modello. Morbida, comoda e leggera la scarpa è perfetta anche sotto la pioggia o condizioni climatiche avverse. Super resistente è adatta ad ogni tipo di terreno grazie all'intersuola in schiuma leggera e il battistrada in gomma piena per avere il massimo comfort e sostegno durante gli allenamenti. Gli inserti traforati engineered permettono una maggiore traspirabilità anche quando le temperature sono più alte. I nodi in gomma a profilo triangolare assicurano una trazione eccellente per sfruttare al meglio gli allenamenti.

Pro. Le scarpe sono belle e comode.

Contro. Per alcuni utenti calzano un po' strette.

Puma : scarpe dal design elegante

Design elegante e moderno sono i tratti distintivi di queste scarpe da running. Perfette per l'allenamento, il tallone rinforzato con Eva regala il massimo del comfort. Disponibili in bianco o nero, regalano una sensazione di stabilità grazie alla presenza dei lacci che permettono alla scarpa di adattarsi facilmente al piede. Completate dall'intersuola Ignite, danno dinamismo e supporto al piede su ogni tipo di terreno anche sulle lunghe distanze. Perfette durante l'allenamento, sono il capo perfetto per chi ama lo stile casual e vuole indossare una scarpa comoda e di stile anche nel tempo libero.

Pro. Sono comode e leggere.

Contro. Calzano un po' strette.

Brooks : scarpe con ammortizzazione

La scarpa è pensata per allenarsi sull'asfalto e regalare comfort e stabilità ad ogni passo. La presenza sul tallone di un supporto in gomma e carbonio aumenta la resistenza agli urti e permette di usarle quotidianamente grazie all'alto indice di resistenza. L'intersuola in DNA BIOMoGo si adatta al peso del corridore per assicurare la giusta ammortizzazione durante la corsa. Confortevoli e dall'ottima vestibilità, la tomaia realizzata in mesh igienizzato rende la scarpa traspirante e mantiene il piede asciutto.

Pro. Confortevoli grazie al sistema di ammortizzazione.

Contro. Sono adatte solo all'asfalto.

Saucony : scarpe per ogni tipo di terreno

Il modello dal design originale è pensato per allenarsi su ogni tipo di terreno. Leggere e dall'alta vestibilità, hanno la suola in gomma Tri-Flex Crystal, che le rende ancora più resistenti, mentre l’intersuola Everun mantiene un’ammortizzazione costante durante tutto l'allenamento. Il plantare Formit con supporto sagomato per il piede, offre stabilità anche nella parte anteriore. La tomaia in tessuto con struttura aperta, permette alla scarpa di essere traspirante e mantiene il piede asciutto.

Pro. Assicura un'ottima ammortizzazione.

Contro. Per alcuni utenti le cuciture sono troppo sottili.

Nike : scarpe dal design accattivante

Il design accattivante fa della scarpa da corsa un accessorio da utilizzare nel tempo libero, ma anche per allenarsi sull'asfalto o terreni lisci. Il battistrada con scanalature flessibili, aumenta l’aderenza della scarpa e grazie alla gomma aria Duralon hanno maggiore durata e resistenza. L’intersuola è in Crushlon, arricchisce la scarpa di inserti di aria compressa e una miscela di schiuma, per avere una buona ammortizzazione. La tomaia realizzata in mesh ingegnerizzato e il rivestimento in tessuto aderente permettono alla scarpa di essere traspirante anche dopo diverse ore d'allenamento.

Pro. Le cuciture ridotte riducono lo sfregamento.

Contro. Per chi ha la pianta larga sono un po' strette.

Asics: scarpe ultraleggere

Queste scarpe da corsa sono perfette per chi è alla ricerca di un modello efficiente per chi è alla ricerca di una calzatura confortevole allenamento dopo allenamento. Per rendere ogni passo leggero e dinamico, la schiuma Flytefoam e l'intersuola monopezzo con un contatto totale del terreno fornisce un passaggio morbido dal tallone alla punta e ridurre il carico sui piedi. La scarpa ha una tomaia in rete traspirante che consente all'aria di entrare e uscire, mantenendo il piede fresco.

Vibram: scarpe da corsa minimaliste

Le scarpe Vibram sono pensate per chi ha uno stile di vita minimalista e non rinuncia ad allenarsi quotidianamente estremamente versatili permettono di fare jogging con naturalezza. La leggera imbottitura assicura il massimo comfort, mentre il sistema di allacciatura semplice consente di essere pronti alla corsa in pochi minuti. Perfette su ogni superficie e terreno, la suola ha un ottimo grip in ogni stagione, anche durante i mesi invernali. La punta sagomata con le dita dei piedi, regala la sensazione di correre con naturalezza, ma con il massimo comfort.

Pro. Sono leggerissime e comode.

Contro. Fare molta attenzione alle taglie.

Come scegliere le scarpe da running

Per allenarsi o semplicemente per mantenersi in forma, le scarpe sono l’accessorio indispensabile per un corridore. Solo quelle adatte alle vostre caratteristiche vi permettono di limitare i fastidi.

Per non avere conseguenze sul fisico e sulle articolazioni, ci sono delle caratteristiche a cui prestare particolare attenzione.

Prima di tutto bisogna capire il tipo di terreno su cui volete allenarvi. Quelle da asfalto sono realizzate per terreni con poche irregolarità, ma nello stesso tempo duri, quindi devono essere flessibili e leggere.

Se amate la natura, non potete fare a meno del modello trail running. Il battistrada adatto a superfici rocciose, fango e ostacoli offre stabilità e protezione al piede.

Se preferite allenarvi in un luogo chiuso come la palestra, allora non potete fare a meno del modello cross-training. Queste hanno una struttura e un plantare che permette di avere un contatto maggiore con il terreno.

Oltre al superficie, è importante capire come si corre, ci sono essenzialmente due modi: pronazione il piede è leggermente ruotato verso l’interno, i supinazione, invece, si poggia l’avanpiede verso l’esterno.

Una volta accertate queste caratteristiche, bisogna scegliere le scarpe giuste e in commercio ci sono diverse categorie:

A0 : sono quelle minimaliste, senza ammortizzazione, danno la sensazione di correre a piedi nudi;

: sono quelle minimaliste, senza ammortizzazione, danno la sensazione di correre a piedi nudi; A1 : sono leggerissime e sono adatte a superfici regolari, a chi non ha una falcata pesante, ma un ritmo di corsa veloce. Sono ideali per affrontare gare su strada;

: sono leggerissime e sono adatte a superfici regolari, a chi non ha una falcata pesante, ma un ritmo di corsa veloce. Sono ideali per affrontare gare su strada; A2 : il modello intermedio è flessibile e riesce ad ammortizzare la zona tallonare, è ideale sia per gli allenamenti che per le gare;

: il modello intermedio è flessibile e riesce ad ammortizzare la zona tallonare, è ideale sia per gli allenamenti che per le gare; A3 : sono più ammortizzate rispetto alle categorie precedenti e sono pensate per chi si allena costantemente. La suola è realizzata per dare stabilità e ridurre i problemi d’appoggio;

: sono più ammortizzate rispetto alle categorie precedenti e sono pensate per chi si allena costantemente. La suola è realizzata per dare stabilità e ridurre i problemi d’appoggio; A4 : sono simili alle A3, ma sono leggermente più pesanti. Non possono mancare nell’abbigliamento di chi ha un appoggio neutro o è agli inizi, perchè regalano stabilità ad ogni passo;

: sono simili alle A3, ma sono leggermente più pesanti. Non possono mancare nell’abbigliamento di chi ha un appoggio neutro o è agli inizi, perchè regalano stabilità ad ogni passo; A5 : sono le più usate per chi corre su terreni scoscesi grazie alla struttura resistente e all'intersuola robusta. Nello stesso tempo riescono a dare una sensazione si leggerezza mentre correte;

: sono le più usate per chi corre su terreni scoscesi grazie alla struttura resistente e all'intersuola robusta. Nello stesso tempo riescono a dare una sensazione si leggerezza mentre correte; A6 : sono le più comuni scarpe da jogging pensate per chi è all’inizio e hanno un buon livello di ammortizzazione, che può essere sfruttato durante la camminata veloce;

: sono le più comuni scarpe da jogging pensate per chi è all’inizio e hanno un buon livello di ammortizzazione, che può essere sfruttato durante la camminata veloce; A7: le scarpe hanno dei chiodi nella parte inferiore e sono pensate per gli sport in pista. A seconda della specialità per cui vengono utilizzate hanno forme e numeri di chiodi differenti.

