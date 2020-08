Continua il nostro viaggio nel mondo delle videocamere di sorveglianza e dopo esserci occupati dei migliori modelli per esterno, è ora venuto il momento dei prodotti da interno.

Videocamere collegate ad Internet, ideali per monitorare la nostra abitazione tramite smartphone e tablet, dalle evolute funzionalità, ma dal prezzo contenuto.

Telecamere installabili con facilità e dall’elevata risoluzione.

Camere di videosorveglianza per interni: guida all'acquisto

Quando si acquista una videocamera di sorveglianza è fondamentale valutare diverse caratteristiche tecniche. Innanzitutto è consigliabile scegliere prodotti con risoluzione Full HD (1920x1080 pixel) che consente un buon dettaglio dell'immagine, e con grandangolo di almeno 100 gradi per un’ampia ripresa dell'ambiente da sorvegliare. Camera che deve essere in grado di effettuare riprese notturne ad almeno 5 metri di distanza.

Passiamo alla memoria. La maggior parte delle videocamere in commercio sono dotate di due opzioni entrambe valide: lo slot per una micro SD per memorizzare i file in locale o il cloud per registrare i video su un server remoto. Cloud che può essere gratuito o a pagamento.

Suggeriamo, inoltre, la scelta di telecamere dotate di un avanzato sistema di rilevazione dei movimenti in grado di distinguere persone, animali o insetti. Tecnologia che rende il sistema più affidabile, riducendo i falsi allarmi. Camere che possono anche ruotare di 360 gradi, grazie ad un motorino elettrico integrato, controllabile da smartphone.

Tra le caratteristiche opzionali, che però possono rivelarsi utili, citiamo infine l’audio bidirezionale che consente di dialogare con chi si trova davanti la telecamera, e la compatibilità con Amazon Alexa per la visione delle riprese sugli speaker Echo dotati di schermo.

Scopriamo, quindi, nella nostra rassegna quali sono le migliori videocamere di sorveglianza per interni.

1. TP-Link Tapo C200: una videocamera di sorveglianza a 360 gradi low cost

Iniziamo con la nuova TP-Link Tapo C200: una completa videocamera di sorveglianza dal costo contenuto. Un modello con risoluzione Full HD, dotato di un motorino elettrico che permette una rotazione della camera di 360 gradi in orizzontale e di 114 gradi in verticale. Non dimentichiamo lo slot per la MicroSd fino a 128 GB, l'audio bidirezionale e la visione notturna fino a 8 metri. Camera installabile anche a soffitto, dotata di sistema di rilevazione dei movimenti e accompagnata da una completa app in italiano. Ricordiamo, infine, la compatibilità con gli assistenti virtuali Amazon Alexa e Google Assistant e la Privacy Mode che chiude fisicamente l'obiettivo della telecamera.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon a 29 euro

2. Victure PC530: visione notturna fino a 12 metri

Proseguiamo la nostra rassegna con il modello di Victure PC530, con risoluzione Full HD. Un modello in grado di ruotare a 360 gradi per un completo monitoraggio dell'ambiente, con connettività WiFi, visione notturna fino a 12 metri e tecnologia di rilevazione del movimento. Ricordiamo, inoltre, l’audio bidirezionale e lo slot MicroSD per la memorizzazione dei video.

Scopri di più su Amazon a 27 euro

3. YI Home Camera: design sottile ed elegante

YI propone la Home Camera, un modello dalla forma curata, con risoluzione Full HD, dotata di un evoluto algoritmo di intelligenza artificiale dedicato alla gestione delle notifiche su smartphone inviate dal sistema di rilevamento del movimento. Tecnologia che consente di eliminare eventuali falsi allarmi dovuti ad esempio al passaggio di un insetto, animale o accensione/spegnimento di luci. Citiamo, inoltre, il grandangolo di 110°, l’audio bidirezionale, il timer per l’alimentazione e l'integrazione con Alexa.

Scopri di più su Amazon a 24 euro

Qui la nostra recensione

4. Sricam SP017: utilizzabile anche come baby monitor

La nostra rassegna delle migliori videocamera di sorveglianza per interni prosegue con la Sricam SP017; una camera utilizzabile anche come baby monitor, ruotabile di 360 gradi e con risoluzione Full HD. Una telecamera WiFi, con audio bidirezionale (portata microfono 5-8 m) e visione notturna fino a 10 metri.

Scopri di più su Amazon a 39 euro

5. Victure PC420: una camera super economica

Da Victure arriva anche il modello PC420. Si tratta di una videocamera con risoluzione di 1080p, memoria su Cloud e Micro SD, dotata anche di un avanzato sistema di rilevazione dei movimenti. Non mancano, inoltre, la visione notturna, la funzione di Baby monitor e l'audio bidirezionale.

Scopri di più su Amazon a 19 euro

6. Xiaomi Mi Home 2020: un completo modello a 360 gradi

Da Xiaomi arriva una completa telecamera di sorveglianza capace di ruotare e catturare una visuale orizzontale a 360° e una visuale verticale a 96°. Telecamera che consente una visione a colori anche in condizioni di ridotta luminosità, dotata anche di un sofisticato software dedicato alla rilevazione dei movimenti. Ricordiamo, infine, la possibilità di guardare i video registrati sul tuo smartphone o tablet con una velocità di riproduzione fino a 16x.

Scopri di più su Amazon a 34 euro

7. Wansview: in due diverse colorazioni

Concludiamo la nostra rassegna dedicata alle migliori telecamere di sorveglianza per interni con il modello di Wansview. Una videocamera con risoluzione Full HD disponibile in due diversi colori, bianco o nero. Camera a 360 gradi con audio bidirezionale, compatibile con Alexa e dotata di un grandangolo di 105°. Ricordiamo, infine, le notifiche in tempo reale del sistema di rilevazione dei movimenti e la memoria su Micro SD/Cloud.

Scopri di più su Amazon a 29 euro