Super Offerta Amazon: ottima videocamera TP-Link a soli 20 euro

In offerta oggi su Amazon la TP-Link Tapo C100: una videocamera di sicurezza per interni acquistabile a 20,99 euro con uno sconto del 28%.

Si tratta di una delle videocamere più vendute su Amazon, con oltre 20.000 recensioni positive. Prodotto venduto e spedito direttamente da Amazon, con consegna rapida per gli utenti Prime.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, questa telecamera ospita un modulo WiFi a 2,4 GHz ed è in grado di registrare video a 1080p, in Full HD, con angolo di visuale di 105 gradi.

Video che possono essere memorizzati su una MicroSD fino a 128 GB. Ricordiamo, inoltre, il microfono e lo speaker per l'audio bidirezionale che consente di ascoltare e parlare attraverso la telecamera. Non manca la visione notturna, fino a 9 metri.

Camera installabile anche a parete, con supporto orientabile, e controllabile tramite l’app dedicata Tapo, disponibile per device mobili con iOS e Android.

Non manca, ovviamente, un completo sistema di rilevamento dei movimenti con notifiche inviate automaticamente sullo smartphone. Tapo C100, non solo ti avvisa quando rileva un movimento sospetto, ma è anche in grado di attivare un allarme luminoso e sonoro per mettere in fuga eventuali visitatori indesiderati.

Citiamo, infine, la compatibilità con gli assistenti virtuali Amazon Alexa e Google Assistant.

Scopri di più su Amazon in offerta a 20 euro