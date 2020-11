iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max arrivano su Amazon

iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max sono da oggi disponibili in preordine sul noto sito di shopping online, con la data di uscita prevista per il 13 novembre.

iPhone 12 Pro Max vanta il sistema di fotocamere Pro più evoluto di sempre e il display più grande mai visto su un iPhone, mentre iPhone 12 mini è lo smartphone 5G più piccolo, sottile e leggero al mondo, offre un display edge-to-edge e integra tutte le tecnologie di iPhone 12 in un formato più compatto.

I modelli iPhone 12 introducono inoltre MagSafe per la ricarica wireless, che apre la strada a un nuovo ecosistema di accessori che si collegano facilmente all’iPhone.

Analizziamo ora nel dettaglio le caratteristiche principali di iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 mini.

iPhone 12 Pro Max

Pur con dimensioni pressoché identiche a quelle di iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Pro Max ha un display Super Retina XDR ancora più ampio, ben 6,7": è il display più grande mai visto su un iPhone e offre la risoluzione più elevata con quasi 3,5 milioni di pixel. iPhone 12 Pro Max ha un nuovo, raffinato design a bordo piatto con un profilo in acciaio inossidabile e un pannello posteriore in vetro opaco ottenuto tramite un processo di lavorazione ad alta precisione, ed è disponibile in quattro finiture: grafite, argento, oro e blu Pacifico. iPhone 12 Pro Max è certificato IP68: resiste all’acqua fino ad una profondità di 6 metri per un massimo di 30 minuti. Inoltre è dotato del nuovo rivestimento anteriore Ceramic Shield, per una resistenza alle cadute 4 volte superiore.

Con il migliore sistema di fotocamere mai integrato su un iPhone, il nuovo iPhone 12 Pro Max offre una fotocamera ultra-grandangolare con un angolo di campo di 120° e un teleobiettivo con lunghezza focale di 65 mm, che incrementa lo zoom ottico da 4x a 5x. Inoltre la nuova fotocamera grandangolare è in grado di offrire una stabilizzazione superiore dell’immagine; con un’apertura più veloce ƒ/1.6, un sensore del 47% più ampio e pixel più grandi da 1,7μm, regala un miglioramento delle prestazioni pari all’87% in condizioni di scarsa illuminazione per foto e video, il più grande salto di qualità in questo campo mai compiuto da un iPhone. In combinazione con il chip A14 Bionic, iPhone 12 Pro Max offre impressionanti funzioni di fotografia computazionale, come la modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR, acquisizione video HDR con Dolby Vision e il nuovo formato Apple ProRAW per il pieno controllo creativo su colore, dettagli e gamma dinamica. Il nuovo scanner LiDAR, inoltre, rende la messa a fuoco automatica 6 volte più veloce in condizioni di scarsa illuminazione, sblocca i ritratti in modalità Notte e assicura esperienze di realtà aumentata più realistiche.

iPhone 12 mini

Lo smartphone 5G più piccolo, sottile e leggero al mondo: iPhone 12 mini da 5,4" introduce un nuovo design con caratteristiche innovative. Disponibile nelle cinque finiture, blu, verde, nero, bianco e (PRODUCT)RED, iPhone 12 mini integra tutte le tecnologie di iPhone 12 in un formato più compatto, con un display Super Retina XDR edge-to-edge ampio e immersivo. iPhone 12 mini ha, inoltre, il nuovo rivestimento anteriore Ceramic Shield e offre la certificazione IP68 per la resistenza all’acqua.

iPhone 12 mini offre un potente sistema a doppia fotocamera con sensore ultra-grandangolare e una nuova fotocamera grandangolare con obiettivo a sette elementi e apertura ƒ/1.6, la più veloce mai vista su iPhone, con prestazioni del 27% superiori per foto e video in ambienti poco illuminati. Il potente chip A14 Bionic rende possibili avanzate funzioni di fotografia computazionale su iPhone 12 mini, come Smart HDR, la modalità Notte e Deep Fusion su tutte le fotocamere, e numerose altre caratteristiche innovative; il tutto con un’eccellente autonomia della batteria. iPhone 12 mini supporta l’acquisizione video HDR con Dolby Vision in 4K fino a 30 fps.

Prezzi e versioni

iPhone 12 Pro Max è disponibile nei modelli da 128GB, 256GB e 512GB nei colori grafite, argento, oro e blu Pacifico, a partire da €1289.

iPhone 12 mini è acquistabile nei modelli da 64GB, 128GB e 256GB nei colori nero, bianco, blu, verde e (PRODUCT)RED, a partire da €839.

