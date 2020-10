Recensione Wiko View5 Plus: ampio schermo e super batteria a 179 euro

Oggi torniamo ad occuparci di Wiko, con la recensione del nuovo View5 Plus.

Smartphone low cost, acquistabile ad un prezzo di listino di 179,99 euro, dotato di un ampio schermo ed una capiente batteria, con un'autonomia fino a 3 giorni.

Cellulare, con Android 10, dal design curato, dotato di 4 fotocamere posteriori.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Wiko View5 Plus.

Wiko View5 Plus: design e confezione

Da Wiko arriva uno smartphone ben costruito e dal look curato, a partire dall’elegante scocca posteriore in plastica, disponibile nelle varianti Iceland Silver e Aurora Blue. Versione da noi provata, in grado di assumere varie colorazioni, dal blu scuro al verde, a seconda dell'inclinazione della luce.

Generosa la sezione dedicata al comparto fotografico posteriore che sporge leggermente dalla scocca e che ospita quattro fotocamere ed il flash. Non manca, infine, il sensore per il riconoscimento delle impronte, preciso e veloce, e il Face unlock, rapido e affidabile.

Passiamo al lato sinistro dove troviamo lo slot per le due Nano Sim, una delle quali sostituibile con una MicroSD fino a 256 GB. A destra troviamo, invece, il pulsante di alimentazione, il comando per l'attivazione di Google Assistant ed il bilanciere del volume.

Il Wiko View5 Plus ospita un ampio schermo dotato di cornici sottili, con un bordo inferiore un po’ più spesso. Display forato per accogliere la camera frontale.

Non dimentichiamo il jack audio per le cuffie presente in alto, mentre il lato inferiore ospita la USB Type-C ed un singolo speaker.

Concludiamo con le dimensioni pari a 165,95 x 76,84 x 9,3 mm, ed il peso di 201 grammi.

Infine la confezione che include una coppia di auricolari di qualità sufficiente ed un alimentatore da 5V/2A.

Wiko View5 Plus: caratteristiche tecniche

Di seguito le caratteristiche complete del Wiko View5 Plus:

-Display: IPS da 6,55" HD+ (1600x720), 450nit, 267ppi

-Processore: octa-core MediaTek 6765

-Memoria: 4GB di RAM e 128GB di storage espandibile

-Connettività: 4G LTE Cat. 4, Dual Sim, WiFi ac dual band, Bluetooth 4.2, USB Type-C, jack da 3,5mm, GPS, radio FM

-Fotocamera anteriore: 8MP

-Fotocamere posteriori: 48+8+5+2 MP (principale, grandangolo 120°, macro, bokeh)

-Batteria: 5.000mAh

-Sistema operativo: Android 10

Wiko View5 Plus: analisi del software

Occupiamoci ora del software del View5 Plus, spinto da Android 10 con patch di sicurezza di ottobre. Sistema operativo arricchito da Wiko con varie ed utili funzioni; ricordiamo in particolare la “modalità semplice” per anziani o utente poco esperti, la modalità ad una sola mano e quella Gioco che ottimizza le prestazioni nei videogames e che consente di bloccare la ricezione delle notifiche.

Non mancano pratiche gesture da utilizzare in alternativa ai classici comandi Android e l’utility Assistente intelligente che monitora il corretto funzionamento dello smartphone. Citiamo anche l'app Wiko Health dedicata al monitoraggio della nostra attività fisica, con contapassi integrato.

Consigliamo, infine, di disattivare l’utility Duraspeed che blocca alcune app in background con le relative notifiche.

Ottima idea, infine, l’indicatore della batteria dalla forma circolare, inserito attorno alla fotocamera frontale.

Passiamo al software per la gestione delle fotocamere, dall’utilizzo abbastanza semplice, che include varie funzionalità come il riconoscimento automatico di scene e oggetti (AI Mode), l’HDR automatico, la modalità bellezza (AI beauty), filtri in tempo reale ed effetti di realtà aumentata. Non mancano, inoltre, la modalità notturna, il time lapse, lo slow motion, la modalità manuale, il super macro, l’effetto sfocato, l'opzione per le foto in movimento e Google Lens.

Wiko View5 Plus: prestazioni e prezzo

E’ ora venuto il momento dell'analisi delle prestazioni del Wiko View5 Plus, con un giudizio in generale positivo. Uno smartphone abbastanza veloce e reattivo, con qualche piccolo rallentamento nelle app e nei giochi più pesanti.

Passiamo all’ampio schermo HD, dai colori un po’ spenti (con temperatura colore regolabile dall’utente) e dalla discreta luminosità.

Occupiamoci ora dell'autonomia, davvero elevata, con la batteria da 5.000 mAh in grado di garantire oltre due giorni di utilizzo molto intenso e fino a 3 giorni con un uso un po’ più attento. Peccato per l’assenza della ricarica rapida.

Positiva anche la valutazione sul comparto telefonico, con uno speaker dalla buona potenza.

Passiamo ora all’analisi del comparto fotografico. Buone le foto di giorno, discrete in condizioni di scarsa luminosità. Analoga valutazione sul sensore frontale e sulla camera grandangolare, con un evidente effetto a barilotto che distorce lateralmente.

Discreti i video in Full HD, poco stabilizzati. Sufficiente, infine, la macro.

Abbastanza buona l'ergonomia, con un peso un po’ elevato a causa della generosa batteria integrata.

Infine il prezzo, il Wiko View5 Plus è acquistabile a 179,99 euro.

