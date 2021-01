Le migliori casse Bluetooth

Il mondo dell'audio è ormai invaso da speaker Bluetooth di ogni genere, da raffinate soluzioni per la nostra casa, ad economici modelli portatili alimentati a batteria.

Una categoria di prodotti sempre più apprezzata dal mercato, facili da utilizzare e collegabili in pochi istanti a smartphone, tablet, Tv e PC.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori altoparlanti Bluetooth attualmente sul mercato; modelli utilizzabili anche in configurazioni stereo, dalle elevate prestazioni audio, con un look elegante e ricercato.

1. Energy Sistem Tower 7: una completa torre audio low cost

Iniziamo la nostra rassegna con il Tower 7 di Energy Sistem; uno speaker a torre con struttura in legno che ospita al suo interno un completo sistema audio con connettività Bluetooth 5, Radio FM, USB, slot microSD ed ingressi RCA. Un sistema audio con un tweeter ed un subwoofer affiancati da due altoparlanti per le frequenze medie, con una potenza complessiva di 100 watt. Un sistema dotato di un'elegante illuminazione LED ed utilizzabile anche in coppia per un audio stereo.

Scopri di più su Amazon.it a 161 euro

Qui la nostra recensione

2. Bose SoundLink Color II: compatto ed impermeabile

Bose SoundLink Color II è uno speaker Bluetooth compatto ed impermeabile, disponibile in 5 diverse colorazioni. Un prodotto robusto e maneggevole, con un morbido rivestimento in silicone e autonomia fino a 8 ore. Non dimentichiamo il microfono integrato compatibile con vari assistenti vocali.

Scopri di più su Amazon a 109 euro

3. JBL Charge 4: 10 diverse colorazioni

Passiamo ora al JBL Charge 4, un diffusore Bluetooth portatile con power bank integrato. Un altoparlante resistente e dotato di rivestimento esterno impermeabile con certificazione IPX 7. Un prodotto, inoltre, dall’autonomia fino a 20 ore grazie alla batteria integrata da 7800mAh. Ricordiamo, infine, il microfono integrato e la potenza di 30 Watt.

Scopri di più su Amazon a 138 euro

4. Ultimate Ears Megaboom 3: 20 ore di autonomia

Se siete alla ricerca di uno speaker Bluetooth portatile alimentato a batteria, ecco l’Ultimate Ears Megaboom 3; una cassa senza fili a 360 gradi, disponibile in 8 diverse colorazioni e con un’autonomia fino a 20 ore. Uno speaker, inoltre, con dock di ricarica opzionale, impermeabile e resistente alla polvere con certificazione IP67.

Scopri di più su Amazon a 169 euro

5. Energy Sistem Home Speaker 8 Lounge: un compatto sistema 2.1 dal look curato

Energy Sistem propone anche il raffinato Home Speaker 8 Lounge; un sistema audio compatto 2.1, dal design curato, dotato di collegamento Bluetooth, Radio FM, ingressi digitali ottici e coassiali, porta USB e slot per microSD. Un prodotto fornito anche con due griglie frontali (nera e rossa) per adattarsi a qualsiasi ambiente, con una potenza complessiva di 60 Watt.

Scopri di più su Amazon a 109 euro

6. JBL Boombox: potenza di 60 Watt

JBL Boombox è uno speaker Bluetooth a batteria con un'autonomia fino a 24 ore. Un prodotto dalle generose dimensioni (254.5 x 495 x 195.5 mm, per un peso di 5,25 kg), impermeabile con certificazione IPX7, fornito anche di una pratica maniglia per il trasporto. Uno speaker con una potenza fino a 60 Watt, ideale per l'ascolto della nostra musica preferita in piscina o in spiaggia.

Scopri di più su Amazon a 401 euro

7. Bose SoundLink Revolve+: suono a 360 gradi

La nostra rassegna prosegue con il Bose SoundLink Revolve+; uno speaker Bluetooth portatile con diffusione del suono a 360 gradi, dotato di una pratica maniglia in tessuto flessibile. Un modello resistente ed impermeabile, con struttura in alluminio e certificazione IPX4. Speaker dotato, infine, di un’autonomia fino a 16 ore, disponibile in grigio o nero.

Scopri di più su Amazon a 199 euro

8. Sony GTK-XB60: sistema audio con effetti luminosi

Terminiamo la nostra rassegna con lo speaker Sony GTK-XB60; un sistema audio Bluetooth con alimentazione a batteria e autonomia fino a 14 ore. Speaker con effetti luminosi, super bassi, NFC, porta USB, disponibile in due colorazioni, nera e blu. Non mancano ingressi ed uscite RCA e la possibilità di utilizzare due unità contemporaneamente.

Scopri di più su Amazon a 175 euro