Le migliori casse senza fili economiche: la tua musica preferita sempre con te

Nel vastissimo mercato delle casse Bluetooth è possibile trovare speaker per ogni esigenza e per ogni budget, da altoparlanti premium a prodotti low cost comunque della buona potenza e dalle complete funzionalità come i modelli inseriti nella nostra rassegna.

Speaker senza fili, dotati di tecnologia Bluetooth, per il collegamento senza fili con smartphone, tablet, Pc e Tv.

Prodotti non solo da utilizzare in casa, ma che possono essere trasportati con facilità grazie al peso ridotto e alle dimensioni contenute. Casse dal look curato, dotate anche di rivestimento in tessuto e disponibili in vari colori.

Altoparlanti alimentati da una batteria ricaricabile integrata in grado di garantire un'autonomia di diverse ore, dotati anche di microfono incorporato per le chiamate in vivavoce da smartphone.

Prodotti in grado di diffondere la nostra musica preferita anche a 360 gradi, resistenti ai liquidi e all'immersione in acqua.

Scopriamo, quindi, nella nostra rassegna quali sono le migliori casse Bluetooth economiche attualmente sul mercato.

1. Anker Soundcore 2: 24 ore di autonomia

Iniziamo la nostra rassegna dall'Anker Soundcore 2; un modello impermeabile, con doppio speaker e autonomia fino a 24 ore, disponibile in tre diverse colori (nero, rosso e blu). Uno dei modelli più apprezzati sul mercato, dotato di Bluetooth 5.0 e potenza di 12 Watt.

2. Sony SRS-XB12: super bassi e design compatto

Proseguiamo con lo speaker Sony SRS-XB12, un prodotto dotato di tecnologia Bluetooth, dal design leggero e compatto. Un altoparlante wireless impermeabile resistente ad acqua, polvere, sabbia e fango (certificazione IP67), dotato di cordino removibile e autonomia fino a 16 ore.

3. JBL GO 2: resistente all'acqua, in vari colori

Nella nostra classifica dei migliori speaker senza fili low cost troviamo anche il JBL GO 2: uno speaker Bluetooth dalle dimensioni decisamente contenute (71,2 x 86,0 x 31,6 mm, per un peso di 184 g) disponibile in numerose colorazioni. Altoparlante con una potenza di 3 Watt che non teme acqua e liquidi grazie alla certificazione IPX7 (immersione in acqua fino a 1 metro per massimo 30 minuti), dotato anche di ingresso analogico con jack da 3,5 mm.

4. Anker SoundCore Mini: con radio FM

Da Anker anche il SoundCore Mini; uno speaker dotato di radio FM, ingresso AUX e slot per micro SD. Ricordiamo, inoltre, il driver da 5 W con subwoofer passivo, l’autonomia di 15 ore e le 4 colorazioni disponibili.

5. Tronsmart Groove (Force Mini): super resistente

Il Force Mini è un altoparlante dall’autonomia dichiarata davvero elevata che arriva a 24 ore, grazie all’accumulatore da 2500 mAh. Una cassa impermeabile e resistente agli urti con rivestimento gommato. Uno speaker da 10 W utilizzabile anche in coppia per una riproduzione stereo, sfruttando la tecnologia TWS.

6. JBL Elehot: con 5 modalità Led

Da JBL arriva anche Elehot: uno speaker Bluetooth dal look originale che si distingue per l'illuminazione esterna a Led, disponibile in 5 diverse varianti. Una cassa a 360 gradi, con slot per MicroSD, porta USB e autonomia fino ad 8 ore.

7. Tronsmart T6 Plus: cassa a 360 gradi

Da Tronsmart arriva anche lo speaker Bluetooth T6 Plus, un modello in grado di diffondere la nostra musica preferita a 360 gradi, con una potenza di 40 Watt. Una cassa disponibile nelle varianti rossa e nera, con rivestimento esterno in tessuto sintetico e radiatori passivi che incrementano la resa dei bassi. Citiamo, infine, la resistenza ai liquidi e l’autonomia fino a 15 ore.

8. Sony SRS-XB01: speaker compatto super economico

La nostra rassegna dedicata alle migliori casse Bluetooth economiche si conclude con lo speaker Sony SRS-XB01; un modello dal costo decisamente contenuto, compatto e leggero (5,65 x 8,15 x 5,75 che, per un peso di 160 grammi), resistente all’acqua.

