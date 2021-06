Teufel Cinebar One: una completa soundbar ultracompatta

Da Teufel una compatta e completa soundbar per TV e PC, perfetta per chi non vuole rinunciare ad un suono di qualità anche con poco spazio

Da Teufel, azienda berlinese rinomata a livello internazionale per i suoi sistemi audio di qualità, arriva la nuova generazione di Cinebar One, una soundbar che mantiene il design elegante e ultracompatto della versione precedente, ma ne migliora ulteriormente le prestazioni audio e la resa dei dialoghi.

Performance audio migliorate

Grazie ai quattro driver High Performance, ciascuno con amplificatore di potenza di classe D, Cinebar One offre un suono ancora più completo, assicurando volumi elevati, senza distorsioni e una migliore intelligibilità del parlato.

Questa soundbar, inoltre, sfrutta la tecnologia Dynamore Ultra di Teufel per creare un virtual surround e ampliare la spazialità sonora intorno allo spettatore con i suoi diffusori laterali, mentre il diffusore frontale garantisce bassi ricchi e potenti.

Per gli amanti del cinema, alla ricerca di bassi ancora più profondi, Cinebar One è anche disponibile nella versione Cinebar One +, provvista di un subwoofer wireless T 6.

Massima versatilità nell'utilizzo

Cinebar One è la soluzione ideale per ogni contesto: dal punto di vista degli spazi, grazie al suo formato ultracompatto, delle dimensioni di una tastiera, si adatta perfettamente ad ambienti di piccole e medie dimensioni, mentre sul versante delle funzionalità, possiede tre diverse modalità audio (film, musica e dialoghi) per assecondare efficacemente ogni possibilità di utilizzo. A catturare con precisione ogni dettaglio nelle conversazioni ci pensa l'enfasi adattativa sul parlato, una caratteristica progettata ad hoc per la visione di talk show, notizie, film e serie Tv.

Connettività illimitata

Praticamente infinite anche le possibilità di connessione: il collegamento alla TV avviene tramite cavo HDMI, mentre lo streaming di musica è possibile grazie al Bluetooth, con tecnologia aptX, o cavo AUX. Infine, la scheda audio USB integrata permette l'utilizzo della Cinebar One su PC.

Disponibile, infine, anche un ingresso digitale ottico per ricevitori TV, lettori CD o altri dispositivi multimediali senza uscita HDMI.

Prezzi e disponibilità

Cinebar One è disponibile al prezzo di 299,99? nelle colorazioni nera e bianca, mentre Cinebar One +, con subwoofer wireless T 6 è acquistabile al prezzo di 399,99?.

Caratteristiche in breve

-soundbar 2.0 ultracompatta con subwoofer wireless opzionale da 6,5 pollici (2.1)

-quattro driver ad alte prestazioni, ciascuno con il proprio amplificatore di potenza

-tecnologia Dynamore Ultra migliorata con altoparlanti laterali per un surround virtuale

-nuova modalità dialogo, adattiva per la migliore intelligibilità del parlato

-Dolby Digital, Bluetooth 5.0 con aptX per lo streaming di musica wireless in qualità CD, HDMI con CEC e ARC per il controllo tramite telecomando del televisore

-la striscia LED dietro il rivestimento in tessuto visualizza, tra le altre cose, il volume

-telecomando con pulsanti di selezione diretta per le modalità musica, film, dialogo

-pulsanti touch sulla parte superiore per operazioni direttamente sul dispositivo

-possibilità di montaggio a parete, line-in, ingresso digitale ottico

-utilizzo versatile: come soundbar TV, come sistema audio Bluetooth e, grazie all'interfaccia audio USB integrata, anche come sistema audio per PC