Regali di cartapesta: come realizzare doni low cost e di effetto

Il regalo è un modo per dimostrare alla persona che lo riceve il nostro affetto e spesso trascorriamo molto tempo a cercare un oggetto particolare, ma senza trovare quello che realmente ci soddisfa. Se vogliamo davvero stupire chi riceve il dono, quest’anno invece di acquistarlo possiamo realizzarlo noi con la cartapesta.

Questa è una delle tecniche più semplici e divertenti da fare anche in compagnia dei bambini e che permette di realizzare tanti oggetti differenti come cestini portaoggetti, decorazioni per l’albero di Natale, un portafoto o un quadretto porta gioie. Per realizzare dei doni unici, vediamo come realizzare la cartapesta.

Come realizzare la cartapesta

Se abbiamo un budget basso per i regali e siamo amanti del fai da te, allora questa tecnica molto versatile è anche economica perché abbiamo bisogno solo di vecchi giornali e di colla vinilica.

Ci sono due tecniche per ottenerla:

A pasta : dobbiamo tagliare i fogli di giornale in tanti pezzettini minuscoli e inserirli all’interno di una bacinella con acqua tiepida in cui dovrà macerare una notte intera. Trascorso il tempo, la carta deve essere ben strizzata prima di aggiungere la colla vinilica (in alternativa possiamo utilizzare la colla da parati). Nel caso in cui il composto è troppo duro possiamo ammorbidirlo con l’olio di lino, mentre se è troppo molle meglio aggiungere la farina. A questo punto non resta che modellare il composto e realizzare la forma o l’oggetto che preferiamo

: dobbiamo tagliare i fogli di giornale in tanti pezzettini minuscoli e inserirli all’interno di una bacinella con acqua tiepida in cui dovrà macerare una notte intera. Trascorso il tempo, la carta deve essere ben strizzata prima di aggiungere la colla vinilica (in alternativa possiamo utilizzare la colla da parati). Nel caso in cui il composto è troppo duro possiamo ammorbidirlo con l’olio di lino, mentre se è troppo molle meglio aggiungere la farina. A questo punto non resta che modellare il composto e realizzare la forma o l’oggetto che preferiamo A strati: questa tecnica è perfetta per chi non è molto abile e non è in grado di scolpire gli oggetti, perché basta ricoprire l’oggetto stesso con diversi strati di carta da giornale. Per farlo nel modo corretto dobbiamo tagliare la carta in tante strisce lunghe circa 4-5 cm. In una ciotola dobbiamo preparare una miscela di colla vinilica e acqua in parti uguali. Prendiamo una piccola striscia, l’applichiamo sull’oggetto e con l’aiuto di un pennello piatto applichiamo il composto stendendolo uniformemente per evitare che si formino dei grumi. Per avere un buon risultato e rendere la cartapesta più resistente dobbiamo realizzare almeno tre strati

Colorare la cartapesta

Qualsiasi sia il metodo che utilizziamo è importante lasciare asciugare per bene la cartapesta e, una volta pronta, è arrivato il momento di decorarla e colorarla con colori acrilici o a tempera. Per rendere il risultato bello esteticamente è importante stendere prima di tutto uno strato di colore bianco per evitare che le tracce del quotidiano come scritte e pubblicità emergano sotto il colore. Infine una volta decorato per rendere la cartapesta impermeabile dobbiamo passare una mano di colla vinilica.

