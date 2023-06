Apparecchiare la tavola in estate: i consigli per stupire gli ospiti

Dall’arredamento al terrazzo, quando arriva l’estate si ha voglia di rinnovare e riempire casa di colori. Perché non farlo anche con la tavola? La stagione più calda dell’anno è il periodo in cui è piacevole stare in compagnia di amici e organizzare cene all’aperto.

Abituati a dare più importanza alle ricette e ai piatti da realizzare, spesso si tralascia la tavola, ma anche lei svolge un ruolo centrale nella buona riuscita del pranzo. Siete alla ricerca di qualche idea in pieno summer style? Siete nel posto giusto, con consigli e suggerimenti potrete realizzare una tavola dal mood estivo.

Le tavole tematiche sono sempre le più apprezzate

Spesso si pensa che per realizzare una tavola in grado di stupire gli ospiti bisogna essere esperti di galateo, in realtà bastano piccoli accorgimenti e uno di questi è scegliere un tema centrale e seguirlo in tutte le sue declinazioni.

Per rimanere in tema con l’estate il nostro consiglio è di puntare su un colore e declinarlo nelle differenti nuance o sfumature. Le tendenze di stagione prediligono i colori vitaminici come l’arancione, il rosa o il giallo, nuance che renderanno la tavola davvero pop.

Un’alternativa è quella di “costruire” la tavola partendo da un materiale, e quando si parla di estate non possono che venire in mente quelli naturali come il legno e la rafia.

I temi sono infiniti e non necessariamente legati alla stagione, potete ispirarvi a uno stile specifico, a un periodo storico o a un luogo, dare libero sfogo alla vostra fantasia. L’importante è che tutti gli elementi da quelli tessili, ai piatti e bicchieri, perché no anche il cibo, siano legati al tema e il successo sarà assicurato.

La tovaglia è la vostra tela bianca

Se avete deciso di utilizzare la tovaglia, dovete sapere che è l’elemento centrale, quindi la scelta deve essere ponderata. Partiamo dal materiale, quello per eccellenza e che in un attimo richiama alla mente la bella stagione è il lino. Può essere più grezzo o morbido, molto dipende dallo stile e dal tema che avete scelto, la cosa certa è che regalerà alla tavola un aspetto raffinato ed elegante. Stesso discorso vale per il cotone, leggero e fresco si sposa perfettamente con lo stile estivo.

È vero che l’estate è la stagione dei colori, ma per una tavola raffinata dovete distribuirli bene, per questo il nostro suggerimento è di scegliere tovaglie dai colori neutri come avorio, grigio chiaro, beige o glicine. Questi colori che all’apparenza possono sembrare noiosi, in realtà sono il vostro passe-partout per sbizzarrivi con i dettagli e stupire gli invitati.

Se al posto della tovaglia preferite le tovagliette, anche in questo caso vale la regola della semplicità, quelle in rafia o in sughero sono perfette.

Piatti e bicchieri possono fare la differenza

Come abbiamo detto, i piatti e i bicchieri sono gli elementi che possono dare un twist in più alla tavola estiva. Anche in questo caso molto dipende dal tema che avete scelto, se avete preferito quello classico, dovete attenervi a uno stile più minimal. Questo però, non vuol dire rinunciare a forme particolari, la tavola può risultare elegante anche se giocate con le forme.

In generale con il mix and match in estate di sicuro non sbaglierete. I piatti non devono essere coordinati, potete mescolare motivi e colori differenti per una tavola vivace e allegra. Lo stesso discorso vale per i bicchieri e le posate, i disegni floreali vanno per la maggiore, ma potete sostituirli anche con temi tropicali, disegni stilizzati, la scelta spetta solo a voi.

I centrotavola sono i protagonisti

Quando si parla di arredamento i dettagli fanno lo differenza. Una tavola ben riuscita è quella che oltre a piatti e bicchieri ha anche il centrotavola. Può sembrare un elemento in più, ma in realtà mette in risalto gli altri elementi, è fondamentale che sia sobrio e mai eccessivo.

Un’idea facile da realizzare, se dovete organizzare una cena, ma di sicuro effetto è utilizzare dei vasetti in vetro da sistemare lungo la tavola in cui inserire delle candele. Con pochi gesti avrete dei punti luce raffinati e semplici.

Per una tavola in stile shabby chic, invece un’idea simpatica è quella dell’annaffiatoio vintage o di un cestino in vimini in cui inserire i fiori colorati come girasoli o tulipani.

I fiori sono immancabili sulla tavola estiva

I fiori infatti non devo mai mancare in una tavola estiva, anche sistemati semplicemente in un vaso di vetro o in bicchieri. In alternativa potete utilizzarli anche come segnaposto, vi basterà unire tre tipologie differenti con un nastrino e il gioco è fatto.

Al posto dei fiori potete utilizzare anche le erbe aromatiche come il rosmarino, la salvia o il coriandolo, un’idea originale che profumerà la tavola in modo naturale.