Accoltella il fratello al collo e al viso: arrestato

È stato arrestato per tentato omicidio un 43enne tunisino che questa mattina, poco dopo le 5, in un appartamento di Ancona, ha accoltellato il fratello minore al culmine di una lite scoppiata per futili motivi.

In ospedale sono finiti entrambi fratelli. Il più grave, non in pericolo di vita, è un tunisino 30enne: secondo le prime ricostruzioni, è stato accoltellato dal fratello 43enne. Nello stesso appartamento c’era anche la fidanzata del ragazzo ferito e sono state anche le sue ad attirare l’attenzione del vicinato.

Il 30enne è stato raggiunto da colpi di lama a braccio, collo e addome ma le sue condizioni, apparse gravi in un primo momento, non destano preoccupazioni particolari. Giunte sul posto, le volanti della Polizia di Stato e la Croce Gialla. La squadra Mobile di Ancona indaga per accertare dinamica e cause della lite.