Accoltellato, dice di aver difeso una donna: la polizia scopre altro

Un uomo è stato accoltellato davanti alla stazione dei treni di Reggio Emilia e ora si trova ricoverato all'ospedale Santa Maria Nuova. La polizia sta cercando di identificare il responsabile che è fuggito. Stando ai primi accertamenti, la vittima - un 42enne reggiano già noto alle forze dell'ordine come consumatore abituale di sostanze stupefacenti - non si trova in pericolo di vita, ma ha riportato tagli profondi all'addome e al braccio destro.

Le versioni contrastanti sull'accoltellamento

Un passante ha trovato l'uomo sanguinante a terra e ha dato l'allarme. I soccorsi vedendo le ferite provocate da una lama hanno allertato la questura. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia, con gli agenti che hanno raccolto una prima testimonianza da parte del ferito: l'uomo sosteneva di essere intervenuto in difesa di una donna picchiata.

Una versione però smentita da quanto raccolto dalla squadra mobile della questura, dopo aver visionato le telecamere di videosorveglianza della zona. Le immagini infatti mostrerebbero un incontro tra la vittima e l'aggressore, come se avessero avuto appuntamento. Ma poi avrebbero cominciato a litigare furiosamente finché uno dei due ha estratto il coltello per colpirlo. Gli inquirenti non escludono possa essere un regolamento di conti nell'ambito di un giro di droga, visti i precedenti della vittima.