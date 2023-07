Scala il Gran Sasso ma precipita e rimane incastrato in una parete: muore alpinista

Un alpinista romano è morto oggi, sabato 8 luglio 2023, mentre insieme a un amico anche lui romano stava scalando sulla via Mirka verso vetta del Corno Piccolo, sul Gran Sasso. Sul posto gli uomini del Soccorso Alpino hanno recuperato il ferito. L'alpinista è rimasto incastrato in una nicchia della parete sottostante e in un primo momento il compagno di cordata pensava che stesse bene, ma poi ha allertato il 118 ed è scattato il protocollo dei soccorsi in montagna: è stato attivato il Soccorso alpino e speleologico, che è partito con l'elisoccorso.

A causa delle forti raffiche di vento, l'elicottero ha fatto scendere in parete un tecnico del Soccorso, che ha recuperato l'alpinista illeso, mentre gli altri soccorritori stanno recuperando e portando giù la salma dell'alpinista deceduto.

Continua a leggere su Today.it...