Donna annega nella piscina di un agriturismo

Tragedia a Valtriano di Fauglia, in provincia di Pisa. Una donna di 99 anni ha perso la vita dopo essere annegata nella piscina di un agriturismo. L'anziana era ospite della struttura di proprietà, ma la dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. L'allarme è scattato intorno alle ore 21 di ieri, lunedì 11 luglio, quando il corpo senza vita della donna è stato rinvenuto all'interno della piscina, ad uso esclusivo dei clienti della struttura ricettiva.

Immediato l'allarme al 118, sul posto è stata inviata un'automedica da Pontedera, ma per l'anziana non c'era più nulla da fare e ne è stato constatato il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la vicenda. L'anziana avrebbe compiuto 100 anni tra un mese.