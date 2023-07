I tre appartamenti a luci rosse scoperti a due passi dalla chiesa

Sesso a pagamento a tutte le ore. I campanelli che suonavano di giorno e di notte. Il viavai sulle scale del palazzo, le liti e le urla degli uomini ubriachi che stazionavano sul pianerottolo. È quanto hanno dovuto sopportare i residenti di un palazzo del centro di Villanuova sul Clisi, comune in provincia di Brescia, situato a pochi passi dalla chiesa e dall'oratorio del paese. Una situazione insostenibile: così è scattata la segnalazione alla polizia Locale della Valsabbia. Le indagini degli agenti hanno dato riscontri tangibili ai racconti dei vicini: in tre appartamenti, infatti, avvenivano incontri sessuali a pagamento.

Un'inchiesta durata due settimane, fatta non solo di osservazioni e appostamenti: alcuni agenti in borghese si sono pure mescolati tra i clienti per accertare quanto accadeva nelle case sospette. Tutto confermato: all'interno della abitazioni esercitavano quattro donne (tre straniere e una italiana). Solo per una di loro è scattata una denuncia per favoreggiamento della prostituzione. Ma gli accertamenti proseguono per verificare se i proprietari degli immobili presi in affitto dalle donne fossero a conoscenza di quanto accadeva nelle abitazioni.

Nel frattempo sono stati invitati, con una diffida, a vigilare sui loro appartamenti e avrebbero già rescisso il contratto con le quattro donne: nel palazzo sembra essere tornata finalmente la quiete.

