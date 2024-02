Auto fuori controllo piomba sul marciapiede e uccide un anziano

Un uomo di 82 anni ha perso la vita a Prato dopo essere stato travolto da un’auto fuori controllo. La vittima stava camminando sul marciapiede davanti casa quanto è avvenuta la tragedia. Alla guida della vettura una donna di 85 anni che per sbaglio potrebbe aver innestato la marcia in avanti invece della retromarcia per uscire dal parcheggio. Sembra che il mezzo avesse il cambio automatico. È quanto emerso da una prima ricostruzione dell’accaduto effettuata dalla polizia municipale intervenuta sul posto.

L’82enne era uscito di casa per gettare la spazzatura quando l'auto l'ha investito schiacciandolo contro un muro. Inutili i soccorsi. La salma dell'anziano è a disposizione del magistrato. Alla donna alla guida dell'auto è stata ritirata la patente mentre l’automobile è stata posta sotto sequestro.