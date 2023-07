Bagnino salva coppia dal mare agitato, poi viene picchiato dai turisti

Prima ha salvato una coppia che rischiava di annegare lanciandosi nel mare agitato. Poco dopo avverte un altro gruppo di turisti dei rischi che correvano restando in acqua. Ma per tutta risposta uno di questi lo aggredisce colpendolo con un pugno. È quanto è accaduto, nel pomeriggio del 25 luglio, sulla spiaggia della Calanca a Marina di Camerota, in provincia di Salerno. Vittima dell'aggressione un 19enne che lavora come bagnino. L'aggressore, che era scappato dopo aver colpito il ragazzo, è stato individuato dai Carabinieri della stazione di Camerota, guidati dal comandante Francesco Carelli: si tratta di un turista 33enne proveniente dalla provincia di Napoli.

Cosa è successo

Il 19enne bagnino, insieme a un collega, si è lanciato in acqua per aiutare una coppia di fidanzati che non riusciva a rientrare a riva. Poco dopo, avendo notato un gruppo di persone ancora in acqua, li ha invitati a uscire per la loro sicurezza, ma uno di loro ha reagito colpendolo con un pugno. Per il ragazzo sono state necessarie le cure mediche sul posto da parte dei sanitari del 118.

Sull'accaduto è intervenuto il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, che ha manifestato "grande tristezza e indignazione?" esprimendo "la mia totale solidarietà a Gerardo Diotaiuti, il coraggioso bagnino di 19 anni che è stato aggredito sulla spiaggia della Calanca mentre svolgeva il suo nobile dovere di salvare vite umane?". Dell'accaduto sono stati interessati i Carabinieri che rapidamente sono riusciti a risalire all'autore dell'aggressione, nel frattempo scappato dalla spiaggia.