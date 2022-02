Festa di compleanno da incubo: sette bimbi intossicati dal monossido di carbonio

Un compleanno si è trasformato in un incubo, a Gorizia, per sette bimbi e le loro famiglie. Nel corso di una festa organizzata nel gazebo di un locale, i piccoli sono rimasti intossicati per avere inalato monossido di carbonio, che si è sprigionato probabilmente da un "fungo" utilizzato per scaldare lo spazio. Alcuni hanno anche perso i sensi. Immediatamente soccorsi dal 118, non sono in pericolo di vita. Solo per uno di loro è stata necessria una seduta di ossigenoterapia. Sull'accaduto indagano i carabinieri.