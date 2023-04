Corre in strada per inseguire un pallone, bambino investito da un'auto

Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi 24 aprile a Fossacesia (Chieti). Un bambino di 10 anni è stato investito da un'auto ed è stato trasportato con l'elisoccorso in ospedale, dove è giunto in gravi condizioni.

Come scrive ChietiToday, da una prima ricostruzione sembra che stesse giocando in giardino con un pallone e che sia corso in strada nel tentativo di recuperarlo. In quel momento però è sopraggiunta un'auto che lo ha investito. Il personale sanitario ha intubato il piccolo sul posto prima del trasporto in ospedale.