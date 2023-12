Il barbiere pusher scoperto perché ha troppi clienti calvi (e senza barba)

Formalmente lavorava come barbiere, ma tra un taglio e l'altro spacciava droga. A tradirlo sono stati i suoi stessi clienti: troppi uomini calvi e senza barba che andavano con assiduità in negozio hanno fatto sorgere i sospetti. I carabinieri del nucleo investigativo di Genova, con la collaborazione dei colleghi della stazione di Forte San Giuliano, hanno arrestato un uomo di 55 anni con l'accusa di spaccio.

I militari dell'Arma hanno notato uomini calvi entrare nella barberia e uscire poco dopo. A quel punto sono scattati i controlli ed è stato scoperto il lavoro parallelo dell'indagato. In una prima perquisizione a casa, gli investigatori hanno trovato vari grammi di hashish. Nella barberia, nascosti in un soppalco, c'erano 100 grammi di cocaina, quattro bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

