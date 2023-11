Cacciatore spara e ferisce ciclista: lo aveva scambiato per un animale

Un cacciatore ha sparato a un ciclista ferendolo gravemente a un braccio e all'addome. Tutto è successo domenica 26 novembre, di mattina, durante una battuta di caccia nei boschi intorno ai Laghi della Malvista, nel territorio del Comune di Gremiasco, in provincia di Alessandria. Il ciclista, un uomo di 50 anni residente a Casteggio, in provincia di Pavia, si trovava sulla sua mountain bike quando è stato raggiunto da un colpo di carabina che lo ha ferito di striscio a un braccio e al busto.

Che cosa è successo: la ricostruzione dei carabinieri

In quel momento nella zona era in corso una regolare battuta di caccia:a sparare è stato proprio uno dei cacciatori che si trovava lì vicino e che accidentalmente ha colpito il ciclista. Il personale del 118 è intervenuto con il supporto dell'elisoccorso. Le condizioni dell'uomo sono state giudicate gravi: il ciclista si trova all'ospedale di Alessandria dove è stato medicato e tenuto sotto osservazione, ma secondo i primi accertamenti non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Tortona: secondo una prima ricostruzione, il cacciatore, originario di Viguzzolo e che si trovava nella zona insieme ad altre persone, ha esploso il colpo credendo di sparare a un animale. La carabina usata e che ha ferito il ciclista è stata sequestrata e il cacciatore è stato denunciato per lesioni personali colpose.

