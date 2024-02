Finto cieco viene sorpreso a leggere i manifesti mortuari, denunciato per truffa

Effettuava prelievi al bancomat, passeggiava in modo disinvolto e soprattutto si fermava a leggere i manifesti mortuari. Non ci sarebbe nulla di strano se il protagonista, un 84 enne di Ciriè, un comune nella città metropolitana di Torino, non risultasse ufficialmente non vedente.

A segnalarlo alle autorità i suoi stessi compaesani, forse stanchi di dover pagare fino all'ultimo centesimo di tasse e vederle finire nelle tasche dall'ennesimo furbetto. Gli inquirenti hanno accertato che all'uomo risultava ipovedente e che secondo i documenti la sua malattia fosse addirittura in fase di peggioramento. I Carabinieri della Tenenza di Ciriè, che lo hanno indagato per due anni seguendone i movimenti, alla fine lo hanno colto in flagrante. Ora il finto cieco è stato denunciato per truffa aggravata con il Tribunale di Ivrea che ha disposto il sequestro preventivo di tutti i suoi beni: 90 mila euro sul conto corrente e un appartamento alla periferia di Ciriè.

Nei guai anche i medici

E nei guai guai sono finiti anche due medici: uno della mutua e l'altro dell'Asl To4, indagati perché, secondo gli investigatori, ne avrebbero accertato la cecità pur conoscendo le sue reali condizioni di salute.