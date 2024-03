Colpo grosso al Decathlon: ladri in fuga con 50mila euro

Furto da film in un negozio Decathlon di Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Durante il weekend una banda specializzata è riuscita con rapidità a introdursi nel locale, per poi raggiungere la cassaforte e scappare via con un bottino da 50mila euro. Ancora non è chiaro quanti fossero i malviventi entrati in azione nel cuore della notte e poi fuggiti, con i soldi, prima dell’arrivo dei carabinieri di Desenzano.

In una manciata di minuti, i banditi hanno forzato una porta antipanico del negozio e hanno subito puntato dritto alla cassaforte, per poi forzarla con un flessibile e mettere le mani sulle banconote presenti all’interno. Infine, la fuga lungo le strade di campagna che collegano la cittadina gardesana alla Bassa bresciana.

Un colpo che pare essere stato studiato nei minimi dettagli, quello messo a segno nella notte tra sabato 2 e domenica 3 marzo. La banda sapeva come muoversi all’interno del punto vendita, come raggiungere e aprire la cassaforte. Indagini in corso: al vaglio, come sempre, ci sono le immagini delle telecamere di sorveglianza.