Fanno sesso sulla rampa del garage davanti a tutti

Ancora scene di degrado in zona Loreto a Milano, in via Andrea Costa. Una coppia, complice un evidente alto tasso alcolico, la scorsa sera è stata ripresa mentre faceva sesso nella rampa di un garage. L'atto era visibile da tutti i passanti vista l'apertura dalla strada verso i box. "Dopo 3 anni di segnalazioni di degrado, siamo ancora a vivere queste scene. Persone che "fanno romanticamente" l'amore sulla rampa dei box. Chissà quando la giunta riterrà che sia arrivato il momento di intervenire", scrive un lettore di MilanoToday, che ha più e più volte sollecitato il comune a intervenire.

Nell'area si segnalano, infatti, schiamazzi, vandalismi e "insicurezza diffusa". La coppia è stata ripresa con un cellulare e si è velocemente rivestita. Accanto a loro diverse bottiglie di birra. Sul posto sono state chiamate le forze dell'ordine che hanno identificato i giovani.