Diego Gigante muore a 15 anni durante un allenamento di atletica leggera

Un atleta di 15 anni, Diego Gigante è morto mentre si allenava al campo sportivo di Fiano Romano. Nato e cresciuto nel comune a nord della Capitale la tragedia ha colpito profondamente la comunità cittadina e tutto il mondo dell'atletica leggera laziale. Sedici anni da compiere il prossimo dicembre, il mezzofondista è deceduto all'ospedale Sant'Andrea dove era stato trasportato in condizioni critiche dopo aver accusato un malore durante una seduta di allenamento lo scorso giovedì 11 maggio. Nella giornata di venerdì il cuore dell'adolescente ha smesso però di battere.

Diego Gigante muore durante allenamento di atletica leggera

Il dramma si è consumato intorno alle 16:00 del 11 maggio al campo sportivo Sandro Pertini della via Tiberina. Tesserato con l'Atletica Fiano Romano Diego Gigante era impegnato in una seduta di allenamento. Poi - secondo alcune testimonianze - si sarebbe recato negli spogliatoi dell'impianto sportivo. Non vedendolo riuscire compagni e allenatore lo hanno trovato - già privo di sensi - in fin di vita nello spogliatoio.

La corsa disperata in ospedale

In condizioni già critiche Diego Gigante è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Venerdì il tragico epilogo, con la morte del 15enne. Constatato il decesso, la salma del giovane è stata affidata all'autorità giudiziaria e traslata al policlinico universitario Agostino Gemelli. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Fiano Romano e quelli della compagnia di Monterotondo.

Atletica leggera in lutto

Una notizia choc, che ha scosso profondamente tutto il circuito laziale e nazionale dell'atletica leggera: "FIDAL Lazio è nel dolore più profondo per la morte del giovane atleta Diego Gigante. Sedici anni da compiere, Diego ha accusato un malore che gli è stato fatale sul campo di Fiano Romano giovedì 11 maggio, secondo quanto appreso anche dal comitato regionale - il messaggio di cordoglio della Federazione Italiana di Atletica Leggera - . Tesserato classe 2007 di Atletica Fiano Romano, Diego era un mezzofondista innamorato dell'atletica (del 4 aprile il pb sui 1000 di 3:19.19 realizzato a Rieti) e con la stessa società militava ed era cresciuto sin dal 2018. Diego Gigante frequentava l'Itt di Passo Corese".

I compagni di scuola

Studente all'istituto tecnico tecnologico di Passo Corese, i compagni lo hanno ricordato con un commosso messaggio: "Ciao Diè, hai visto oggi che confusione che hai fatto? Tutti qua per te! Chi ha disegnato, chi ha colorato, chi ha addirittura scritto superando le 10 righe del minimo sindacale! Stamattina dovevamo commentà insieme la partita della Juve invece hai pensato bene de non arrivà! Eppure noi stiamo qua, ci vedi? Pure i professori oggi te cercavano, non c’hanno mollato un attimo oh! Certo Diè le facce de tutti non so allegre, stavolta hai esagerato forte, ma noi stamo qua… in 2A ITT, sì sì sempre quella vicino al bar…la porta sta aperta pure se hanno riparato la maniglia! No, non te preoccupà, non serve che bussi: entra e basta! il banco tuo lo conosci, siedite che giocamo ancora un’altra volta a Kahoot! Lo sappiamo che mo c’hai da fa, che sei libero e che ce prendi in giro da lassù, ma noi Diego mio stamo qua e non siamo pronti a salutà, quindi per cortesia affacciate ogni tanto perché insieme c’avemo ancora tanto da sognà! Te vogliamo bene Diè, non ce lascià".

La comunità di Fiano Romano

Una scuola ma anche una comunità sotto choc, con il sindaco di Fiano Romano presente al momento della tragedia al campo sportivo dove si allenano anche i suoi figli: "La nostra Comunità nella giornata di ieri è stata scossa da un lutto improvviso - il cordoglio di Davide Santonastaso - . Ciò che è successo mi ha lasciato interdetto, turbato, in silenzio. Come Sindaco, a nome dell'Amministrazione Comunale e dell'intera Comunità mi stringo al dolore della Famiglia Gigante per la perdita del loro Diego di soli 15 anni. Non ci sono parole per alleviare il dolore per la perdita di un figlio. Un dolore straziante che sembra non aver fine".

La Fidal Nazionale

"Non ci sono parole per esprimere la tristezza, il dolore, lo sconforto che ci hanno assaliti nell'apprendere la notizia - dichiara il presidente di FIDAL Lazio, Fabio Martelli - la morte del giovane Diego Gigante getta tutta l'atletica nel cordoglio più assoluto. Siamo vicini ai familiari, agli amici, alla società Atletica Fiano Romano e a tutte le sue componenti, dal presidente agli atleti, a chi conosceva e amava Diego per l'uomo che stava diventando, per il figlio, lo studente, lo sportivo appassionato che era. Sono notizie che destabilizzano e rendono tutto più difficile".

Tutti i comitati provinciali, FIDAL Roma, FIDAL Rieti, FIDAL Roma Sud, FIDAL Latina, FIDAL Viterbo, FIDAL Frosinone si uniscono al cordoglio per la morte di Diego, stringendosi agli amici di Atletica Fiano Romano e soprattutto alla famiglia Gigante per una perdita dolorosissima.

Il messaggio di FIDAL Nazionale: "L’atletica è in lutto per l’addio al giovane Diego Gigante, 15 anni, scomparso nel pomeriggio di ieri al campo sportivo di Fiano Romano, alle porte della Capitale. “Nostro piccolo angelo, niente sarà più come prima”, è il pensiero postato sui social dall’Atletica Fiano Romano, la società nella quale coltivava la sua passione. Alla famiglia di Diego vanno le più sentite condoglianze del presidente FIDAL Stefano Mei, del Consiglio federale e di tutta l’atletica italiana".