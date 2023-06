Domenico Del Monaco, il panettiere morto folgorato nel suo negozio

Domenico Del Monaco, 54 anni, noto fornaio e maestro della panificazione di Maddaloni, è rimasto vittima di una tragica fatalità durante l'esercizio della sua professione. Il terribile incidente è stato causato da una scarica elettrica, che ha colpito l'uomo mentre ripeteva una manovra quotidiana nella sua panetteria. Immediatamente sono scattati gli allarmi, richiedendo l'intervento tempestivo dei sanitari del 118.

Non appena si è diffusa la notizia verso le 20.40 di ieri sera (28 giugno), le strade Via San Francesco d'Assisi e Via Tiglio San Biagio si sono paralizzate. Una folla silenziosa e incredula ha bloccato il traffico, in attesa di notizie positive riguardo alla condizione di Del Monaco. Nel frattempo, i soccorritori hanno lavorato instancabilmente per rianimarlo, iniziando un'intensa e lunga opera di rianimazione. La vittima, priva di sensi, è stata immediatamente trasportata in ospedale, ma purtroppo ogni tentativo di salvarlo è stato vano. Le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine per determinare le cause precise dell'incidente sul lavoro. Inoltre, sono stati coinvolti tecnici specializzati per effettuare ulteriori accertamenti.

Domenico Del Monaco era considerato un maestro riconosciuto nella sua professione. Il suo mestiere di panificatore non solo gli forniva il sostentamento quotidiano, ma rappresentava anche una tradizione di famiglia duratura nel corso dei decenni. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per la comunità di Maddaloni. La salma è stata ovviamente sequestrata e in questo momento è presso l'istituto di medicina legale di Caserta.

Continua a leggere su Today.it...